Oppo Reno6 Pro et Reno6 Pro + certifiés sur TENAA avec spécifications et images clés

Le mois dernier a été abondant en informations sur la prochaine série Reno6 d’Oppo et nous avons maintenant des spécifications détaillées pour le Reno6 Pro et le Reno6 Pro + grâce à leurs certifications TENAA mises à jour.





Spécifications clés Oppo Reno6 Pro et Reno6 Pro +

Les deux modèles Reno6 Pro (PEPM00 et PENM00) offrent des écrans OLED incurvés de 6,55 pouces avec une résolution FHD + et des découpes dans le coin gauche. Le Reno6 Pro est équipé du chipset Dimensity 1200 de MediaTek tandis que le Reno6 Pro + apporte le SoC Snapdragon 870 de Qualcomm. Les deux téléphones sont livrés avec des batteries à deux cellules d’une capacité totale de 4500 mAh et offrent une charge filaire de 65 W.









Oppo Reno6 Pro

En termes de dimensions, le Reno6 Pro est répertorié à 160×73,1×7,6 mm tandis que le Reno6 Pro + est à 160,8×72,5×7,99 mm. La série Reno6 devrait être lancée le 22 mai.









Oppo Reno6 Pro +

