Oppo Reno6 Pro+ est certifié par la FCC avant son lancement mondial

Le mois dernier, en s’en tenant au rythme rapide de renouvellement deux fois par an de sa gamme de milieu de gamme Reno, Oppo a dévoilé les Reno6, Reno6 Pro et Reno6 Pro + pour le marché chinois.

Et maintenant, le Reno6 Pro+ a été certifié par la FCC, ce qui signifie que son lancement mondial ne peut pas être loin. On ne sait pas pour le moment si le Reno6 et le Reno6 Pro rejoindront tous les deux le Pro+ sur la scène mondiale, mais nous ne voyons aucune raison pour qu’ils ne le fassent pas.

Sans surprise, le Reno6 Pro s’est présenté à la FCC sous ColorOS 11.3 basé sur Android 11, et arborant une batterie de 4 500 mAh, des dimensions de 160,8 x 72,5 x 7,99 mm et un poids de 188 g. Nous disons que ce ne sont pas des faits surprenants car le chinois Reno6 Pro+ a exactement les mêmes caractéristiques. Il ne serait donc pas exagéré de s’attendre à ce que tout le reste entre les deux modèles soit le même.

Si tel est le cas, le prochain Oppo Reno6 Pro+, qui sera bientôt lancé à l’international, aura également le chipset Snapdragon 870 à la barre, un écran AMOLED 1080×2400 90 Hz de 6,55 pouces, 8/12 Go de RAM, 128/256 Go de stockage, une configuration de caméra arrière quad (50 MP principale, 13 MP télé, 16 MP ultra-large, 2 MP macro) et un selfie snapper 32 MP.

Via 1 | Via 2