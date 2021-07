Oppo Reno6 et Reno6 Pro 5G lancés en Inde, Enco X obtient une nouvelle variante de couleur

Les Oppo Reno6 5G et Reno6 Pro 5G annoncés en mai en Chine commencent aujourd’hui leur déploiement mondial, en commençant par l’Inde. Le Reno6 Pro 5G est proposé dans une configuration unique de 12 Go/256 Go et est au prix de 39 990 INR (535 $ / 455 €) dans le pays asiatique. Le Reno6 5G, quant à lui, est proposé en configuration 8 Go/128 Go et peut être le vôtre pour 29 990 INR (400 $/340 €).

Les deux smartphones sont disponibles dans les couleurs Aurora et Stellar Black, mais la version Pro sera mise en vente à partir du 20 juillet via Flipkart et les détaillants principaux, tandis que le modèle vanille sera disponible à l’achat à partir du 29 juillet via les mêmes canaux de vente.

Oppo n’a pas apporté le Reno6 Pro + 5G en Inde car ses recherches ont révélé que les variantes vanille et Pro sont plus adaptées aux besoins des clients indiens.





Oppo Reno6 5G • Oppo Reno6 Pro 5G

Cela dit, si vous achetez le Reno6 Pro 5G, vous obtenez le SoC Dimensity 1200, un écran AMOLED incurvé FullHD+ 90Hz de 6,55″ avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous, une caméra selfie de 32MP et une caméra principale de 64MP à l’arrière rejointe par un ultralarge de 8MP, Appareil photo macro 2MP et mono 2MP avec capteur de température de couleur.

Le Reno6 Pro 5G exécute ColorOS 11.3 basé sur Android 11 et contient une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 65 W.

Contrairement au Reno6 Pro 5G, le Reno6 vanille a une puce Dimensity 900 à la barre et arbore un écran plat AMOLED FullHD+ 90Hz de 6,43″. Cependant, il a un scanner d’empreintes digitales en dessous et un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour le 32MP tireur de selfie.

La configuration de l’appareil photo sur la couverture arrière ignore l’unité mono 2MP, et la batterie sous le capot est 200mAh plus petite. Vous pouvez consulter les spécifications détaillées du Reno6 5G et du Reno6 Pro 5G ici.

En plus de présenter la série Reno6 en Inde, Oppo a annoncé la variante de couleur bleue des écouteurs Enco X TWS dans le pays, rejoignant les modèles noir et blanc dévoilés l’année dernière.

À 9 990 INR (135 $ / 115 €), la variante de couleur Enco X Blue est au même prix que les autres versions de couleur en Inde, mais elle sera disponible à un prix réduit de 8 990 INR (120 $/100 €) pendant une semaine à partir d’aujourd’hui. Vous pouvez lire notre critique Oppo Enco X pour en savoir plus sur les écouteurs.