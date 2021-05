Oppo Reno6, 6 Pro et 6 Pro + arrivent avec des écrans à 90 Hz, une charge de 65 W

La série Reno d’Oppo continue de croître en nombre et les derniers ajouts sont les Reno 6, Reno 6 Pro et Reno 6 Pro +. Les deux variantes Pro présentent des spécifications identiques, à l’exception des caméras et des chipsets, le Pro utilisant le SoC Dimenisty 1200 tandis que le Pro + est équipé du Snapdragon 870 à la place.

La version vanille opte pour le Dimenisty 900 récemment annoncé et les trois téléphones sont livrés avec des configurations à trois caméras et une charge SuperVOOC 2.0 de 65 W.

Oppo Reno6

Oppo Reno 6 propose un écran AMOLED plat de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution FHD +. Le téléphone a des cadres plats pour un look plus boxer par rapport à ses homologues Pro. Il y a un jeu de tir principal de 64MP à l’arrière à côté d’une caméra ultra-large 8MP et d’une caméra macro 2MP. Le jeu de tir selfie arrive à 32MP.







Oppo Reno6

La capacité de la batterie est de 4300 mAh et elle est complétée en un rien de temps grâce à la charge rapide de 65 W.

Sur le plan logiciel, nous avons ColorOS 11.3 en plus d’Android 11.

Reno 6 coûtera 2799 CNY (440 $) dans sa version 8/128 Go, tandis que le modèle 12/256 Go se vendra 3199 CNY (500 $). Les premières ventes en Chine sont prévues le 11 juin.

Oppo Reno6 Pro et Reno6 Pro +

Les Reno6 Pro et Pro + sont presque identiques bien que leurs configurations de caméra diffèrent considérablement. Vous obtenez le 50MP IMX 766 de Sony en tant que tireur principal sur le Pro +, qui est le même capteur que celui utilisé sur le produit phare de la société, Find X3 Pro. Pour garder compagnie, un vivaneau ultra-large de 16 MP ainsi qu’un téléobjectif de 13 MP avec un zoom optique 2x et un capteur de profondeur de 2 MP pour arrondir les choses.







Oppo Reno6 Pro + et Reno6 Pro

Le Reno6 Pro opte pour un jeu de tir principal de 64MP, soutenu par un vivaneau ultra-large de 8MP et deux modules 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur.Oppo a fait équipe avec le gourou du maquillage Bobbi Brown et propose des filtres spécialisés qui appliquent des filtres de maquillage d’apparence naturelle sur place.

Avec le Pro, vous obtenez également le chipset Dimensity 1200 ici au lieu du Snapdragon 870 de Qualcomm qui alimente la variante Pro +.

Le reste des spécifications est partagé avec des écrans AMOLED incurvés de 6,55 pouces qui affichent un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les batteries sur les deux entrent à 4500 mAh et se chargent également à des vitesses allant jusqu’à 65 W. Les deux appareils démarrent ColorOS 11.3 d’Oppo sur Android 11.

Reno 6 Pro coûtera 3499 CNY (549 $) dans sa version 8/128 Go, tandis que la version 12/256 Go est à gagner à 3799 CNY (595 $).







Reno6 Pro et Reno6 Pro +

Le Pro + commence à 3999 CNY (627 $) pour le modèle 8/128 Go et à 4499 CNY (705 $) pour la version 12/256 Go. Les premières ventes des Reno6 Pro et Reno6 Pro + sont prévues pour le 5 juin.