Oppo Reno6 5G est mis en vente en Inde en tant que premier smartphone du pays alimenté par Dimensity 900

Oppo a présenté le Reno6 5G et le Reno6 Pro 5G en Inde il y a environ deux semaines. La variante Pro a été mise en vente le 20 juillet et le Reno6 5G est désormais disponible à l’achat en Inde via la boutique en ligne d’Oppo, Flipkart et les détaillants principaux.

L’Oppo Reno6 5G est disponible en une seule configuration de 8 Go/128 Go en Inde avec un prix de 29 990 INR (405 $/340 €) et deux options de couleur – Aurora et Stellar Black.

Le Reno6 5G est alimenté par le SoC Dimensity 900, ce qui en fait le premier smartphone en Inde à avoir cette puce à la barre. Le smartphone fonctionne sous Android 11 ColorOS 11.3 et arbore un écran AMOLED FullHD+ de 6,43″ 90 Hz avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour un déverrouillage sans mot de passe.







Oppo Reno6 5G

Le Reno6 5G contient une batterie de 4 300 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 65 W, et pour la photographie, il a un total de quatre caméras en remorque – un tireur selfie 32MP à l’intérieur du trou de perforation, avec la caméra principale 64MP sur le arrière rejoint par des unités macro ultralarges 8MP et 2MP.