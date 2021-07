Oppo Reno6 5G désormais disponible en couleur violet, Reno6 Z lancé le 21 juillet

L’Oppo Reno6 a été annoncé en mai dans les couleurs noir, bleu et dégradé. Désormais, Oppo propose une quatrième option de couleur pour le marché chinois, baptisée Purple Star. Le modèle est livré avec un emballage spécial en édition limitée et trois options de cadeaux pour les acheteurs féminins. Le prix du modèle 8/128 Go est fixé à 2 799 CNY (433 $) tandis que la variante 12/256 Go coûtera 3 199 CNY (495 $).

Dans les nouvelles connexes, le prochain Reno6 Z est répertorié sur la page d’Oppo Thailand. L’appareil sera lancé le 21 juillet à 17h30, heure locale, et on dit qu’il apportera des spécifications similaires au Reno6, mais avec quelques inconvénients.





Oppo Reno6 Z en bleu et noir

L’écran du Reno6 Z devrait être plafonné à 60 Hz. Le téléphone serait également doté d’un chipset Dimensity 800U au lieu du Dimensity 900 trouvé sur le Reno6. Le prochain modèle bénéficiera également d’une charge plus lente de 30 W par rapport à l’offre de 65 W sur le Reno6. Le design du Reno6 Z semble identique à celui du Reno6 ordinaire.

Source 1 (en chinois) • Source 2 (en thaï)