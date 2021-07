Oppo Reno6 4G annoncé avec Snapdragon 720G et caméra selfie 44MP

Oppo a dévoilé le Reno6 5G en mai, et maintenant la société a présenté sa version 4G. Mais, ce n’est pas seulement une variante 4G du Reno6 5G puisque les deux téléphones ont des conceptions et des fiches techniques différentes.

Alors que le Reno6 5G est doté d’un design plat, son homologue 4G a une certaine courbure. Cependant, comme le modèle 5G, le panneau arrière du Reno6 4G est également fabriqué avec le processus de conception Reno Glow. Le Reno6 4G est également plus épais à 7,8 mm, mais plus léger à 173 grammes.





Réno6 4G • Réno6 5G

Le SoC Dimensity 900 sur le Reno6 5G est remplacé par une puce Snapdragon 720G sur le Reno6 4G, et ce dernier exécute ColorOS 11.1 basé sur Android 11 au lieu de ColorOS 11.3.

La batterie du Reno6 4G est plus grande de 10 mAh, mais la vitesse de charge est passée de 65 W à 50 W. Nous avons également quelques différences dans le département de la caméra. Les unités principales 64MP, ultralarges 8MP et macro 2MP à l’arrière sont désormais rejointes par un appareil photo monochrome 2MP, et le tireur selfie à l’intérieur du trou de perforation est mis à niveau de 32MP à 44MP.

Ce qui reste exactement le même, c’est l’écran. Le Reno6 4G contient un écran AMOLED FullHD + 90 Hz de 6,4 pouces avec un scanner d’empreintes digitales en dessous pour un déverrouillage sans mot de passe.

Le reste des points forts du Reno6 4G comprend 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, une prise casque 3,5 mm et NFC.

L’Oppo Reno6 4G est proposé dans les couleurs Aurora et Stellar Black et est déjà disponible à l’achat en Indonésie pour 5 199 000 IDR (360 $ / 305 €) via le site Web indonésien de la société et quelques détaillants en ligne, dont JD.com, Lazada et Shopee .







Oppo Reno6 4G

La source (en indonésien)