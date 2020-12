Plus tôt ce mois-ci, Oppo a annoncé sa série Reno5 bien que l’ultime Reno5 Pro + n’ait été que taquiné. Nous savons que le combiné devrait recevoir sa propre cérémonie d’annonce le 24 décembre et nous avons maintenant quelques détails supplémentaires grâce à la page officielle Weibo d’Oppo.







Affiches Oppo Reno5 Pro +

Le Reno5 Pro + est officiellement confirmé pour équiper le tout nouveau capteur IMX766 de Sony. Ce serait la première fois que vous voyiez un appareil avec ce capteur spécifique bien que nous n’ayons pas encore ses spécifications complètes. En plus du tireur principal 50MP, nous devrions voir un vivaneau ultra-large 16MP, un module téléobjectif 13MP et un assistant de profondeur 2MP.

Une liste TENAA récente confirmant un écran AMOLED incurvé de 6,55 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Nous attendons le chipset Snapdragon 865 sous le capot avec 8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage.











Oppo Reno5 Pro + sur TENAA

ColorOS 11 couvrira le côté logiciel sur Android 11 tandis que la batterie est évaluée à 4500 mAh et prend en charge une charge rapide de 65 W. L’appareil arborera également un dos texturé exclusif avec la marque Reno glow.

La source (en chinois) | Via