Après avoir dévoilé les Reno5 et Reno5 Pro plus tôt ce mois-ci, Oppo vient de donner au Reno5 Pro + son propre événement probablement parce qu’il se présente comme un véritable produit phare. En d’autres termes, il coche toutes les cases, même si, compte tenu du nombre de fuites au cours des deux dernières semaines, ce n’est pas une surprise.

Le combiné est construit autour du panneau AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution de 1080 x 2400px (grand format 20: 9) et prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Le taux d’échantillonnage tactile est également un peu plus élevé que la moyenne à 180 Hz. Le plus important est sans doute le fait que l’écran peut atteindre 1 100 nits de luminosité. Mais nous ne savons pas si Oppo a mesuré cela sur un petit patch au centre de l’écran ou sur l’ensemble du panneau. Quoi qu’il en soit, c’est plutôt impressionnant.

Tous les pixels sont pilotés par un SoC Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM jumelés à 128 ou 256 Go de stockage interne UFS 3.1, respectivement. Pas de prise en charge de la carte microSD.

La configuration de la caméra est également compétente. Le tout nouveau capteur 50MP IMX766 de Sony (taille 1 / 1,56 « ) fait le gros du travail à l’arrière avec un objectif à ouverture f / 1.8 et OIS. Le téléobjectif est de 13MP avec une ouverture f / 2.4, mais à notre grande surprise, il n’y a pas info sur le zoom. Nous parions sur un grossissement 3x, mais nous mettrons à jour l’article une fois que nous en serons sûrs.

En ce qui concerne les deux autres caméras à l’arrière, il y a l’unité ultra-large habituelle 16MP f / 2.2 et un vivaneau 2MP f / 2.4 pour les macros, tandis que le panneau avant accueille la caméra selfie 32MP, f / 2.4.

La durée de vie de la batterie devrait être solide étant donné la capacité de 4500 mAh tandis que la charge sera également extrêmement rapide grâce à la charge SuperVOOC 2.0 65W d’Oppo. La charge filaire inversée est également prise en charge par le combiné.

D’autres caractéristiques notables incluent Android 11 avec ColorOS 11 prêt à l’emploi, une construction en verre et en aluminium de qualité supérieure, des haut-parleurs stéréo avec réglage Dolby Atmos, un capteur de spectre de couleurs et un lecteur d’empreintes digitales rapide sous écran.

Pour l’instant, l’appareil ne sera disponible qu’en Chine et les précommandes commenceront le 18 janvier tandis que les ventes réelles commenceront le 22 janvier. L’itération d’entrée de gamme 8 Go / 128 Go se vendra à 3 999 CNY (~ 610 $), tandis que Une version plus robuste de 12 Go / 256 Go demandera 4499 CNY (~ 690 $). Les couleurs disponibles sont le noir et le bleu. Une version en édition limitée conçue en collaboration avec Joshua Vides sera disponible et sera mise en vente au même prix que le modèle 12 Go / 256 Go.

