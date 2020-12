Oppo vient d’annoncer ses Reno5 5G et Reno5 Pro 5G, mais le membre le plus costaud de la nouvelle gamme n’a eu qu’un teaser. Pourtant, le Reno5 Pro + arrive dans seulement deux semaines – le 24 décembre – et nous l’avons même vu pour la première fois.

Et même si Oppo a sauté l’annonce Pro + aujourd’hui, cela ne signifie pas que nous n’avons pas assez de spécifications pour travailler et peut-être brosser un tableau plus complet. Selon les rapports précédents, le combiné arrivera avec Snapdragon 865 à bord et un écran Super AMOLED incurvé avec un trou de perforation dans son coin. Il est censé faire 6,55 pouces de large, offrir une résolution de 1080 x 2400 px et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

La configuration de la caméra à l’arrière est digne de ce nom, le capteur principal étant le tout nouveau IMX766 de Sony. Ce serait le premier téléphone à disposer de la caméra 50MP de Sony à moins que quelqu’un ne bat Oppo jusqu’à la ligne d’arrivée. L’unité ultra-large aura un capteur 16MP tandis que le téléobjectif est 13MP. Le dernier capteur 2MP à l’arrière est dédié à la photographie macro.

Le combiné sera alimenté par une batterie de 4500 mAh qui prend en charge la technologie de charge rapide SuperVOOC 65W d’Oppo.