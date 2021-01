L’Oppo Reno5 Pro 5G, qui a été annoncé pour les marchés mondiaux plus tôt cette semaine et mis en vente en Inde hier, reçoit sa deuxième mise à jour logicielle. La première mise à jour (CPH2201_11_A.03) a été publiée le mois dernier avant le lancement, ce qui a optimisé la qualité de la caméra et les performances du système.

La nouvelle mise à jour augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le Reno5 Pro 5G jusqu’en janvier 2021 et améliore la stabilité et les performances du système. Il optimise également le déverrouillage des empreintes digitales et la fluidité des vidéos prises avec l’appareil photo.







Mise à jour du logiciel Oppo Reno5 Pro 5G

La nouvelle version est livrée avec le numéro de version CPH2201_11_A.05 et nécessite un téléchargement d’environ 500 Mo. C’est l’ensemencement en Inde, car c’est le seul marché sur lequel le Reno5 Pro 5G mondial est actuellement disponible à l’achat.

L’Oppo Reno5 Pro 5G est alimenté par le SoC Dimensity 1000+ et exécute ColorOS 11.1 basé sur Android 11. Il est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais n’a pas de fente pour carte microSD pour l’extension de stockage.

Le reste des points forts du Reno5 Pro 5G comprend un écran FullHD + Super AMOLED 6,55 « 90Hz + Super AMOLED, une configuration quadri-caméra 64MP, une caméra selfie 32MP et une batterie 4350 mAh avec une charge de 65W.

Vous pouvez lire notre examen pratique du Oppo Reno5 Pro 5G pour en savoir plus.