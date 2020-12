L’Oppo Reno5 Pro + 5G est à deux jours de son annonce du 24 décembre, mais nous pouvons dissiper la plupart du mystère restant. Le téléphone a été traité en vidéo, montrant la finition scintillante sur son panneau arrière (RenoGlow 2.0), et répertorié sur JD.com avec des images et des options de mémoire.

D’abord la pratique. Il montre la finition texturée spéciale en noir avec l’inscription Reno Glow. Il y aura également une variante Blue-ish.

La liste sur JD.com promet de commencer à prendre les commandes le 24 décembre à 15h30 CST. Le prix indiqué est de 9 999 CNY, mais c’est un espace réservé. Il existe deux variantes – 8/128 Go et 12/256 Go, qui se déclinent alors en deux couleurs noir et bleu en finition RenoGlow.

Nous connaissons les spécifications clés de l’Oppo Reno5 Pro + 5G depuis un certain temps. Il aura un AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un chipset Snapdragon 865, le premier capteur IMX766 50MP de Sony et une charge de 65 W. Nous nous attendons également à un téléobjectif 13MP, une unité ultra-large 16MP et un vivaneau selfie 32MP.

La source