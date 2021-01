Oppo Reno5 Pro 5G commence son déploiement mondial, et le premier marché étranger où l’appareil a été introduit est l’Inde. Contrairement à l’année dernière, le smartphone mondial Reno5 est identique à la version chinoise – un chipset Mediatek, une charge ultra-rapide et quatre caméras à l’arrière.

Le lancement a également vu l’arrivée indienne d’Enco X – les derniers écouteurs TWS abordables d’Oppo.

L’Oppo Reno5 Pro 5G est alimenté par un chipset Dimensity 1000+ et est le premier appareil 5G d’Oppo à frapper l’Inde. Le SoC est associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais malheureusement, c’est toute la mémoire que vous obtenez – il n’y a pas de slot MicroSD.

La configuration à quatre caméras du Reno5 Pro 5G comprend deux unités utiles: la principale 64MP et la caméra ultra-large 8MP. On dit que les deux autres capteurs 2MP aident à la profondeur et à la macro. À l’avant, il y a une caméra selfie 32MP.

À l’intérieur du Reno5 Pro, vous obtenez une batterie de 4350 mAh avec une charge de 65 W et le chargeur requis est fourni dans la boîte.

Les véritables écouteurs sans fil Enco X sont livrés avec un pilote dynamique de 11 mm, une capacité de batterie de 535 mAh du boîtier de charge et 44 mAh dans chaque écouteur. Le boîtier prend également en charge la norme de charge sans fil Qi et, selon Oppo, il peut être rechargé en 110 minutes.







Oppo Enco X

L’Oppo Reno5 Pro 5G arrivera en noir ou bleu pour 35 990 INR (490 $ / 405 €). L’Oppo Enco X propose également deux options de couleur, noir ou blanc, et coûtera 9 990 INR (135 $ / 110 €). Les deux appareils arriveront le 22 janvier sur Flipkart, la propre boutique en ligne d’Oppo, et de nombreux autres détaillants tiers hors ligne et en ligne.

