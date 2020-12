Oppo Reno5 Pro + 5G devrait arriver le 24 décembre, brouillant les frontières entre le milieu de gamme et le produit phare. Les rumeurs prétendaient que le téléphone aurait un chipset Snapdragon 865, quatre caméras, dont l’une apportant un objectif périscope et de nombreuses options de stockage.

Le smartphone est enfin apparu sur TENAA, masqué derrière son numéro de modèle PDRM00, confirmant à peu près la plupart des allégations et des fuites.











Oppo PDRM00 / Reno5 Pro + 5G sur TENAA

Bien que le chipset ne soit pas mentionné en soi, le processeur est répertorié comme 2,8 GHz, et seule la série Snapdragon 865 a un cœur fonctionnant à ces vitesses exactes. La RAM est répertoriée comme 8 Go et 12 Go, tandis que le stockage est de 128/256 Go, ouvrant la porte à jusqu’à quatre combinaisons potentielles.

La configuration quad-cam est répertoriée comme 16MP + 50MP + 13MP + 2 MP. Nous sommes convaincus que le deuxième est le principal, le quatrième est un capteur auxiliaire. La seule question reste de savoir lequel des deux autres capteurs se trouve derrière l’objectif zoom, caché derrière la découpe carrée dans l’angle supérieur droit de l’îlot de la caméra.

L’écran a une diagonale de 6,55 pouces et une résolution Full HD + avec des côtés incurvés et une caméra selfie de 32MP intégrée.

La batterie est répertoriée comme 2200 mAh, ce qui ne fait certainement référence qu’à l’une des deux cellules à bord de l’Oppo Reno5 Pro + 5G, elle comportera donc une charge minimale de 4400 mAh au total.

Les autres fonctionnalités sont Android 11 prêt à l’emploi avec ColorOS 11 sur le dessus, les couleurs argent et noir, un boîtier compact et un poids de 184 grammes. La plus grande question reste combien coûterait ce téléphone – nous le saurons dans neuf jours.

Source (en chinois) | Via