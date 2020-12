Oppo présentera les smartphones de la série Reno5 le 10 décembre, et bien que nous ayons déjà une bonne idée de ce à quoi ils ressemblent, les images publiées sur le site officiel d’Oppo confirment quelques-unes de leurs spécifications et nous donnent un meilleur aperçu des smartphones en tant que l’entreprise a commencé à accepter les précommandes.

La gamme Reno5 serait composée de trois smartphones: Reno5 5G, Reno5 Pro 5G et Reno5 Pro + 5G. Cependant, Oppo n’a répertorié que les modèles vanilla et Pro sur son site Web, sans aucun mot sur la variante Pro +.

Le Reno5 5G et le Reno5 Pro 5G se ressemblent – ils ont des dos en verre dépoli abritant des configurations de caméras quadruples 64MP à l’arrière et des écrans avec des perforations. Mais la variante régulière dispose d’un écran plat, tandis que le modèle Pro arbore un écran incurvé.







Reno5 5G • Reno5 Pro 5G

Les deux smartphones se chargent jusqu’à 65W, mais Oppo n’a pas mentionné leurs capacités de batterie.

Oppo n’a confirmé aucune autre spécification du duo Reno5, mais le détaillant chinois JD.com, qui accepte également les précommandes pour la série, affirme que la paire Reno5 a deux configurations de mémoire – 8 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Go.









Oppo Reno5 5G

Selon les rumeurs, le Reno5 5G vanille serait livré avec un Snapdragon 765G, tandis que le modèle Pro devrait avoir une Dimensity 1000+ à la barre.









Oppo Reno5 Pro 5G

Nous nous attendons à ce qu’Oppo en révèle plus sur la gamme Reno5 à l’approche de son annonce du 10 décembre.

Source 1, 2, 3 (tout en chinois) | Via 1, 2