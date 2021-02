Oppo Reno5 K officiellement confirmé, pour arriver le 25 février

Oppo a travaillé sur un smartphone appelé Reno5 K, a affirmé une rumeur hier. Aujourd’hui, la société a confirmé que le téléphone était réel et qu’il serait officiellement présenté demain, le 25 février. une nouvelle couleur verte.

La fiche technique de la liste correspond complètement à celle du Reno5 5G – un OLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD +, quatre caméras à l’arrière, la principale étant de 64 MP, tandis que l’avant a un vivaneau de 32 MP.

Les autres spécifications du Reno5 K incluent une batterie de 4300 mAh, une prise audio de 3,5 mm, USB-C, Wi-Fi 802.11 ac. Le téléphone devrait exécuter la dernière interface ColorOS, basée sur Android 11.









Oppo Reno5 K

En plus de la version de mémoire dont nous avons entendu parler hier – 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, nous apprenons maintenant que le nouvel appareil se vendra également avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les prix seront de 2899 CNY à 3199 CNY, soit entre 450 et 500 dollars.

