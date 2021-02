Oppo Reno5 K arrive, c’est le Reno5 5G avec Snapdragon 750G

Oppo cherche à ajouter un autre téléphone à la famille Reno5. Selon une fuite sur Weibo, un téléphone appelé Reno5 K est en route, mais ce n’est pas entièrement nouveau – il s’agit en fait de l’Oppo Reno5 5G avec un chipset Snapdragon 750G, au lieu du 765G d’origine.









Oppo Reno5 K

Un rapide aperçu des spécifications nous indique qu’il faut s’attendre à un panneau OLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD +. Il y a un jeu de tir 32MP avec une ouverture f / 2.4 à l’avant. À l’arrière, nous obtenons une caméra principale de 64MP aux côtés d’une unité ultra-large de 8MP et de deux capteurs auxiliaires de 2MP.

L’Oppo Reno5 5G d’origine était livré avec deux combinaisons de mémoire – 8/128 Go ou 12/256 Go, avec des prix à partir de 2699 CNY. Pendant ce temps, l’Oppo Reno5 K n’aurait que le premier choix et coûterait un peu moins cher – 2499 CNY (385 $ / 315 €). Il arrivera également en seulement deux couleurs, au lieu de trois – Moonlight Black ou Starry Dream, avec Aurora Blue aurait été omis.

