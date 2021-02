Oppo Reno5 K 5G annoncé avec Snapdragon 750G, écran 90Hz et charge 65W

Oppo a ajouté aujourd’hui un nouveau membre à sa gamme Reno5, le Reno5 K 5G. Le Reno5 K 5G est construit autour d’un écran Super AMOLED 6,43 « FullHD + 90Hz et dispose d’un SoC Snapdragon 750G à la barre.

L’Oppo Reno5 K 5G démarre ColorOS 11.1 basé sur Android 11 et se décline en deux configurations de mémoire – 8 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Go. Cependant, il ne dispose pas d’un emplacement pour carte microSD, vous pouvez donc opter pour la variante 256 Go si vous aimez transporter une vaste bibliothèque de musique hors ligne et prendre beaucoup de photos et de vidéos.

En parlant de photos, le Reno5 K 5G a un total de cinq caméras à bord – un jeu de tir selfie de 32MP à l’intérieur de l’écran avec un appareil photo principal de 64MP à l’arrière, rejoint par des unités de profondeur 8MP ultrawide, 2MP macro et 2MP.

Le Reno5 K 5G prend en charge la 5G et dispose d’un scanner d’empreintes digitales intégré. Il est également livré avec une prise casque 3,5 mm et un port USB-C pour charger la batterie de 4300 mAh, prenant en charge une charge de 65 W.

Tout cela peut vous sembler familier puisque le Reno5 K 5G n’est pas un téléphone entièrement nouveau. C’est un Reno5 5G avec un chipset différent.

Le Reno5 K 5G est proposé en trois couleurs et sera mis en vente en Chine à partir du 6 mars, mais Oppo n’a pas révélé son prix au moment d’écrire ces lignes.

Source 1 | Source 2 (tous les deux en chinois)