Oppo Reno5 Gaming Edition apparaît dans la liste

Même si Oppo a déjà lancé sa série Reno6 en Chine et prévoit également de les amener en Inde la semaine prochaine, une nouvelle liste de certification EUIPO a maintenant montré ce qui ressemble à un appareil Reno5 d’édition de jeu.









Édition de jeu Oppo Reno5

Nous pouvons voir la même découpe de caméra que sur le Reno5 avec un design plus agressif. Le téléphone présente le même design de base avec le bouton d’alimentation à droite et les commandes de volume à gauche.

Le bas abrite un port USB-C ainsi que la prise casque et le haut-parleur. Malheureusement, nous n’obtenons pas beaucoup plus d’informations de la liste, nous devrons donc attendre plus d’indices concernant ce mystérieux téléphone Oppo.

La source | Passant par