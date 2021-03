À la barre se trouve le chipset Helio P95 de MediaTek, avec un processeur octa-core de 2,2 GHz, et le téléphone est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Il dispose d’une batterie de 4310 mAh avec prise en charge de 30W VOOC Charge. L’Oppo Reno5 F fonctionne sous Android 11 avec ColorOS 11 en plus. Ses dimensions sont de 160,1 x 73,2 x 7,8 mm et il pèse 172 g.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy