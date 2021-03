Oppo Reno5 F arrivera sous les noms A94 et F19 sur différents marchés

La succursale d’Oppo au Kenya a taquiné le Reno5 F la semaine dernière avec un appareil photo principal de 48 MP, une batterie de 4310 mAh et une charge de 30 W. Nous apprenons maintenant que le smartphone arrivera avec deux autres noms sur des marchés différents.

Le mot vient du fuiteur Evan Blass, qui affirme qu’un smartphone Oppo portant le nom de code Darwin sera lancé dans différentes régions avec trois noms différents – Reno5 F, A94 et F19.

L’Oppo Darwin s’appellera F19 en Inde, A94 en Europe et Reno5 F en Asie. L’Inde et l’Europe obtiendront également des variantes 5G appelées respectivement F19 Pro et A94 5G. Nous nous demandons pourquoi Oppo a décidé de nommer la variante 5G F19 Pro en Inde au lieu de l’appeler simplement F19 5G, mais c’est à quel point la convention de dénomination d’Oppo peut être déroutante.

Blass a également partagé quelques images de Darwin, qui nous indiquent que le smartphone embarquera un écran perforé et arborera une caméra quadruple à l’arrière comprenant des unités 48MP primaire, 8MP ultra large, 2MP macro et 2MP monochrome. Nous ne voyons pas de scanner d’empreintes digitales dans le rendu, mais il pourrait se trouver sous le panneau FullHD + OLED de 6,4 « comme le F17.





Oppo A94 / F19 / Reno5 F

Le reste des spécifications révélées par la source incluent un SoC Helio P95, 6 Go / 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, un emplacement pour carte microSD et une caméra selfie 16MP. L’Oppo Darwin emballera une batterie de 4310 mAh avec une charge de 30 W et aura trois options de couleur: noir, argent et violet.

La page événement mise en place par Oppo Kenya sur son site Web pour le Reno5 F indique que le smartphone « sera disponible le 22 mars », mais le compteur sur la page indique que le téléphone sera lancé le 26 mars.

Le F19 Pro sera introduit en Inde le 8 mars avec le F19 Pro + 5G. Les deux comporteront des écrans perforés et des caméras arrière sport quad, mais les îlots de caméras auront des conceptions différentes.



Oppo F19 Pro

La source