Oppo Reno5 A lancé au Japon avec écran Snapdragon 765G et 90Hz

La série Reno d’Oppo ne cesse de grandir et le dernier membre est le Reno 5 A qui vient de faire ses débuts au Japon. Il partage quelques similitudes avec le Reno5 5G, mais avec quelques changements d’affichage, une capacité de batterie plus légère et des vitesses de charge plus lentes.

Celui-ci apporte un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 1080p +. La caméra selfie arrive à 16MP au lieu de 32MP sur le Reno5 5G.

La configuration de la caméra arrière comprend une caméra principale de 64 MP, un vivaneau ultra-large de 8 MP et deux modules de 2 MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Vous trouverez également le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière ici au lieu de l’option d’affichage sous le Reno5 5G.

Il y a une batterie de 4000 mAh avec une charge de 18 W, ce qui représente une forte diminution par rapport à la charge de 65 W sur le Reno5 5G. La RAM arrive à 6 Go tandis que le stockage est de 128 Go et peut être étendu via microSD, contrairement au Reno5 5G. La façade logicielle est couverte par Android 11 avec ColorOS 11 en haut. L’ensemble du paquet est résistant à l’eau et à la poussière IP68.

Le Reno5 A est disponible en noir et bleu. Les détails de prix et de disponibilité n’ont pas encore été divulgués.

La source (en japonais)