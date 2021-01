Oppo ne perd pas de temps avec sa nouvelle ligne Reno5. Après avoir dévoilé le Reno5 5G et le Reno5 Pro 5G le 10 décembre, le géant chinois a fait un suivi avec une annonce officielle pour le Reno5 Pro + le 24 décembre, puis un Reno5 4G le 31 décembre, avec un bavardage persistant d’un autre modèle Reno5 en route. . Pendant ce temps, la société semble s’être occupée d’une sortie internationale pour la paire d’origine Reno5 5G et Reno5 Pro 5G.











Les deux appareils ont maintenant réussi à obtenir plusieurs certifications sous de nouveaux numéros de modèle internationaux. Le Reno5 5G est officiellement désigné comme le PEGM00 / PEGT00 en Chine, tandis que le Reno5 Pro 5G passe par PDSM00 / PDST00. Cependant, la National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) de Taiwan a récemment publié des documents pour un Reno5 5G sous le CPH2145 modèle et le Reno5 Pro 5G sous le CPH2201 un, respectivement. Le premier de ces numéros de modèle est également apparu sur d’autres plates-formes de certification, telles que Bluetooth SIG, la Commission nationale des communications de Taiwan (NCC), le SDPPI indonésien et le Forum mondial de certification (GCF). Le second a été repéré au NCC, à l’Infocomm Media Development Authority (IMDA) de Singapour et au Bureau indien des normes indiennes (BIS). Tout cela fait clairement allusion à une sortie internationale imminente pour les deux combinés.











Dans un développement encore plus récent, le Reno5 Pro 5G (CPH2201) a également été repéré sur GeekBench. La liste de référence mentionne à la fois le chipset MediaTek Dimensity 1000+ et 8 Go de RAM, comme indiqué dans les spécifications du modèle chinois. Un signe encourageant qu’Oppo ne prévoit pas une manœuvre compliquée de «commutation» et lancera, espérons-le, le même matériel sous les noms Reno5 5G et Reno5 Pro 5G à l’étranger.











Pour récapituler rapidement, le Reno5 5G dispose d’un panneau OLED de 6,43 pouces, 1080p +, 90Hz, d’un chipset Snapdragon 765G, d’un 64MP principal, 8MP ultra-large et deux modules de caméra 2MP à l’arrière, selfie 32MP, une batterie 4300 mAh Charge de 65 W, une prise audio 3,5 mm et deux configurations de mémoire – 8/128 Go et 12/256 Go.











Le Reno5 Pro 5G fait basculer un panneau plus grand de 6,55 pouces, plus lumineux, également à 90 Hz, 1080p + et OLED. Il échange dans un chipset MediaTek Dimensity 1000+, avec le support Wi-Fi 6 et obtient des vitesses plus rapides sur ses puces de RAM, avec les mêmes configurations 8/128 Go et 12/256 Go. La capacité de la batterie et la charge sont également presque identiques, mais le Pro abandonne la prise jack 3,5 mm, tout en ajoutant le NFC.

