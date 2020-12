La série Reno5 est désormais en ligne avec deux modèles initiaux. Ils sont presque identiques, le chipset étant la différence majeure – comme prévu, c’est un mélange de Snapdragon et de Dimensity. Les téléphones exécuteront ColorOS 11 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.















Oppo Reno5 5G

L’Oppo Reno5 Pro 5G est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 1000+ et est disponible en configurations 8/128 Go et 12/256 Go. Le téléphone est disponible en pré-commande, à partir de 3400 CNY (520 $ / 430 €). L’option de mémoire supérieure vous coûtera 3800 CNY.

L’Oppo Reno5 5G opte pour le chipset Snapdragon 765G à la place, mais est livré avec les mêmes options de mémoire, 8/128 Go et 12/256 Go. Celui-ci est également en pré-commande au prix de 2700 CNY (410 $ / 340 €), 3000 CNY si vous voulez plus de RAM et de stockage.

Le stockage sur les deux téléphones est UFS 2.1 avec 2 voies, la RAM utilise des puces LPDDR4x – le Pro obtient la RAM la plus rapide (3733 MHz, 4x 16 bits) par rapport à la vanille (2133 MHz, 2x 16 bits).

Les affichages sont l’autre différence notable entre les deux. Le modèle Pro est équipé du plus grand panneau de 6,55 pouces, tandis que le téléphone vanille reçoit un panneau de 6,43 pouces. Les deux sont des écrans OLED avec une résolution de 1080p + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz (plus un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz), mais l’écran Pro a une luminosité plus élevée – 500 nits maximum contre 430 nits.

Le département caméra est construit autour d’un module principal de 64MP avec une stabilisation d’image électronique (EIS) à ouverture f / 1,7. Il est accompagné d’une caméra ultra grand angle 8MP, plus deux modules 2MP. L’enregistrement vidéo est plafonné à 30 ips lors de la prise de vue en résolution 4K sur les deux téléphones.

La caméra selfie est intégrée dans un trou de perforation et dispose d’un capteur 32MP. Il gère le déverrouillage du visage comme une alternative au lecteur d’empreintes digitales intégré.

Le duo Reno5 est équipé de batteries de 4300 mAh (capacité typique de 16,64 Wh). Ils prennent en charge la charge SuperVOOC 2.0, soit une vitesse de pointe de 65 W. Ils peuvent également utiliser des chargeurs USB Power Delivery et QuickCharge à 18 W, la charge inversée est également prise en charge.

La charge se fait via le port USB-C. qui sert également de prise casque sur le téléphone Pro. Ce n’est pas le cas sur le Reno5 vanille, il dispose d’un véritable jack 3,5 mm. Le compromis est que le Pro dispose d’une connectivité sans fil plus avancée, notamment Wi-Fi 6 et NFC (par rapport au Wi-Fi 5 et sans NFC).

Les deux téléphones ont une connectivité 5G (comme vous pouvez le voir par leurs noms), bien que seul le premier des deux emplacements SIM la prenne en charge. Il n’y a pas de fente pour carte mémoire.



















Oppo Reno5 Pro

Oppo a retravaillé la finition Reno Glow pour le dos. Le verre est gravé pour produire un motif de pyramides microscopiques, ce qui crée une surface résistante aux empreintes digitales. Des nanofilms avec différents indices de réfraction sont utilisés pour créer un champ d’étoiles multicolores.

Pour une touche encore plus amusante, un revêtement fluorescent a été appliqué sur la bosse de la caméra et d’autres éléments pour qu’ils brillent dans l’obscurité.

Les nouveaux modèles sont disponibles en précommande en Chine sur JD.com. Vous pouvez trouver l’Oppo Reno5 5G ici et le Reno5 Pro ici.

