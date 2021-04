Dites bonjour à l’Oppo Reno5 5G, un téléphone que les Européens peuvent trouver sur leur Amazon local sous le nom de Find X3 Lite, et qui vise à offrir le meilleur rapport qualité-prix de la gamme.

Il est livré dans une boîte bien garnie avec un étui, un chargeur 65 W, un câble USB robuste et d’anciens écouteurs 3,5 mm ordinaires.

À l’avant, le Reno5 5G est l’une des meilleures raisons de l’acheter – le AMOLED 1080p de 6,43 pouces n’est pas seulement une haute qualité et un taux de rafraîchissement élevé à 90 Hz, mais il permet la forme compacte du téléphone. À 172 g, l’Oppo Reno5 5G est agréablement léger.

Le Reno5 5G est livré avec Android 11 et le ColorOS 11.1 complet d’Oppo, qui ajoute des subtilités comme tirer vos applications dans une rangée nette et accessible près de votre doigt lorsque vous ne pouvez pas atteindre avec votre autre main. ColorOS regorge d’autres subtilités – plus à ce sujet dans notre revue complète.

L’Oppo Reno5 5G a quatre imageurs à l’arrière, mais seulement deux vraiment remarquables: le tireur principal 64MP et l’ultra-large 8MP. Les deux autres sont un duo de 2MP de profondeur et de macro.

À l’avant, il y a un appareil photo selfie 32MP, qui propose un tas de modes de prise de vue intelligents, mais qui manque d’autofocus.

Enfin, le 4300mAh est capable de charger rapidement 65W, grâce à SuperVOOC 2.0. Tout ce qu’il faut pour une charge complète est de 35 minutes.

Nous allons tester la vitesse de charge ainsi que l’endurance de la batterie, ainsi que tout le reste sur l’Oppo Reno5 5G dans notre examen complet. Restez à l’écoute!