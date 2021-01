Plus tôt ce mois-ci, Oppo a dévoilé le duo connecté 5G du Reno5 et du Reno5 Pro. Maintenant, la société a tranquillement lancé une version 4G du Reno5. Il est assez similaire à son frère, avec quelques différences clés – la connectivité, bien sûr, qui nécessitait également un nouveau chipset.

Ou plutôt un ancien. Le téléphone est alimenté par le chipset Snapdragon 720G, qui était également utilisé dans le Reno4 4G il y a quelques mois. Le nouveau modèle apporte plusieurs améliorations par rapport à la série 4 pour la mettre plus en harmonie avec les autres modèles Reno5.

L’Oppo Reno5 4G met à niveau le panneau AMOLED de 6,4 pouces à un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. La résolution reste à 1080p +. L’écran offre une couverture sRGB complète en mode Light tandis que le mode Vivid dépasse 100% sur sRGB et couvre 93% de la gamme de couleurs DCI-P3. La résolution HD est prise en charge dans Netflix et Amazon Prime Video, et vous pouvez profiter de l’audio Dolby Atmos.

Une autre mise à niveau est la caméra principale, qui met désormais en vedette un capteur 64MP derrière une ouverture lumineuse f / 1.7. La caméra selfie a également reçu un coup de pouce et dispose désormais d’un capteur de 44 MP. Les trois modules restants sont les mêmes: une caméra ultra grand angle 8MP (119 °) et deux modules 2MP.

Pour les situations d’éclairage délicates, le Reno5 4G propose le mode Super Night et Live HDR, disponibles pour les photos et les vidéos. Il existe également un certain nombre de modes vidéo amusants, de la vue en écran partagé à la double exposition.

La batterie de 4300 mAh est légèrement plus grande que sur le Reno4 (4015 mAh) et se recharge plus rapidement aussi – de 30W, elle passe à 50W. Fait intéressant, il est livré avec le même chargeur de 65 W que son frère 5G et, même s’il s’arrête avant le maximum de 65 W, une charge complète ne prend toujours que 48 minutes.

L’ajout d’un chargeur surpuissant est assez généreux à un moment où d’autres fabricants retirent les accessoires de leurs emballages phares. Ce chargeur prend en charge USB Power Delivery PPS, vous pouvez donc également l’utiliser pour vos autres gadgets. De plus, il y a une prise casque 3,5 mm à bord – le Reno5 va à l’encontre de plusieurs tendances.

Le téléphone exécutera ColorOS 11 (basé sur Android 11) prêt à l’emploi. Il dispose de 8 Go de RAM LPDDR4x et de 128 Go de stockage. L’emplacement pour carte peut accueillir deux cartes SIM plus une microSD pour étendre le stockage. La connectivité supplémentaire comprend Bluetooth 5.1 avec aptX HD et LDAC, mais NFC est absent.









Oppo Reno5 4G • Argent (vraiment un dégradé coloré) • Noir mystérieux

L’Oppo Reno5 4G est d’abord lancé au Vietnam. Il est disponible en pré-commande auprès de la boutique Oppo et de plusieurs détaillants locaux. Le prix est fixé à 8 690 000 VND, soit 375 $ / 305 €. Les livraisons commenceront le 9 janvier, mais vous pouvez obtenir un haut-parleur sans fil Bluetooth si vous commandez maintenant (d’une valeur de 1 290 000 VND).

Source (en vietnamien)