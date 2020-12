Dites bonjour à l’Oppo Reno4 Z 5G, connu sur certains marchés sous le nom d’Oppo A92.

Il est livré dans une boîte de vente au détail empilée avec un chargeur de 18 W, un câble USB, des écouteurs 3,5 mm appropriés et un étui gratuit – pas mal pour un peu moins de 300 €.

À l’arrière, le Reno4 Z 5G dispose de quatre caméras: une caméra principale de 48MP, une unité ultra-large de 8MP et une paire de capteurs 2MP pour la macro et la profondeur. L’avant contient un appareil photo selfie principal de 16 MP et un capteur de profondeur de 2 MP pour vous aider à réaliser des portraits. La vidéo de la caméra principale arrière atteint un maximum de 4K tandis que la vidéo selfie monte à 1080p.

L’écran de l’Oppo Reno4 Z 5G a une bonne luminosité et un bon contraste et des couleurs bien saturées. Naturellement, ce n’est pas aussi bon que les panneaux OLED des Reno4 et Reno4 Pro, mais tout comme ceux-ci, le Reno4 Z 5G a un taux de rafraîchissement rapide. En fait, l’écran de 6,57 pouces du Z monte à 120 Hz – plus haut que les panneaux à 90 Hz de ces Reno4 Pro.

Le chipset Dimensity 800 est livré dans une configuration unique avec 8 Go de RAM. Le chipset est comparable à un Snapdragon 765G et prend en charge la 5G, qui dans ce cas n’est que de la variété Sub-6.

L’Oppo Reno4 Z 5G n’est pas aussi bien fait que le Reno4 Pro 5G et utilise un cadre en plastique au lieu de métal. Le panneau arrière n’a pas non plus cette finition texturée de son homologue plus cher, mais il est givré et a une belle teinte violacée lorsque la lumière le frappe sous certains angles. Mais nous dirions que le Reno4 Z 5G se sent bien en main.

Nous avons commencé notre examen de l’Oppo Reno4 Z 5G, alors restez à l’écoute!