Oppo a annoncé sa superposition d’interface utilisateur Android ColorOS 11 en septembre et le fabricant apporte maintenant une version stable à son Reno4 5G en Australie.

Le nouveau firmware est livré avec le CPH2091_11_C.01 numéro de build. ColorOS 11 est livré avec un look plus plat et épuré, des personnalisations améliorées du mode sombre, une nouvelle conception de paramètres rapides. Découvrez plus de détails dans notre couverture dès son lancement.

La mise à jour pour les utilisateurs de Reno4 5G devrait bientôt arriver dans d’autres régions. Les propriétaires du Reno4 Pro 5G devraient également s’attendre à un déploiement plus large de ColorOS 11 prochainement.

Source | Via