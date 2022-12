Oppo Reno 8 Review: Merveilleux milieu de gamme

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Superbe finition changeant de couleur

Autonomie de la batterie de deux jours

Chargement rapide

Performances capables Les inconvénients Configuration de caméra mixte

Seulement deux ans de mises à jour logicielles garanties

Pas de taux de rafraîchissement variable Notre avis Avec un prix compétitif, un design époustouflant, des performances durables et un excellent appareil photo principal, l’Oppo Reno 8 est un véritable challenger dans l’espace de milieu de gamme.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible aux États-Unis

Oppo a trois téléphones dans sa gamme Reno 8 : le milieu de gamme haut de gamme Reno 8 Pro, le Reno 8 Lite plus abordable, puis le modèle Goldilocks, le Reno 8.

Bien que ce téléphone ne dispose pas de la même technologie d’appareil photo phare que le Reno 8 Pro, il a toujours une construction élégante, une technologie de charge rapide et un processeur décent pour le prix. Mais le Reno 8 est-il vraiment le meilleur du groupe ?

Concevoir et construire

Superbe finition dorée avec Oppo Glow

Classement IP54

Aucun étui inclus

L’Oppo Reno 8 est disponible en deux options de couleur : Shimmer Black et Shimmer Gold. J’ai testé cette dernière option, qui est également équipée de la finition Glow d’Oppo. Cela signifie que sous différentes conditions d’éclairage et sous différents angles, le corps reflète plusieurs couleurs, y compris les rouges, les bleus et les verts.

Dans l’ensemble, c’est un look haut de gamme époustouflant – cet auteur a même reçu des compliments à ce sujet. Comme le dos est en plastique, il semble plus robuste que les téléphones en verre, et il n’a pas la mauvaise habitude du Reno 8 Pro de se jeter sur les surfaces. Le module de caméra est tout à fait une déclaration, faisant saillie sur le côté gauche avec de grands objectifs circulaires.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le téléphone mesure 7,67 mm d’épaisseur et pèse 179 g, ce qui le rend mince selon les normes modernes. Il est livré avec un indice de protection IP54, ce qui signifie qu’il est protégé contre la poussière limitée et les projections d’eau légères – mais je déconseille de l’utiliser par temps vraiment humide. Aucun emplacement pour carte MicroSD n’est inclus.

Le Reno 8 est livré avec un port USB-C pour le chargement, qui sert également de port pour casque – vous ne trouverez pas de prise casque sur ce modèle. Comme le Reno 8 Pro, ce téléphone n’inclut pas d’étui dans la boîte. Alors qu’Oppo prétend que cela aide à réduire les déchets, c’est une gêne car les étuis ne sont pas aussi facilement disponibles que ceux qui sont conçus pour les modèles phares.

Écran et haut-parleurs

Écran AMOLED FHD de 6,43 pouces

Taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz

Haut-parleurs stéréo moyens

Le Reno 8 est équipé d’un écran FHD AMOLED de 6,43 pouces avec Gorilla Glass 5. L’écran est vif et lumineux, avec des couleurs éclatantes qui ressortent.

Le téléphone est livré avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz, ce qui peut être décevant si vous êtes un grand joueur mobile espérant un affichage plus rapide à 120 Hz. Il n’y a pas non plus de taux de rafraîchissement dynamique – vous ne pouvez choisir qu’entre l’option inférieure à 60 Hz et la version supérieure à 90 Hz. Néanmoins, l’écran est parfaitement adapté aux tâches quotidiennes telles que faire défiler les médias sociaux et taper des notes, donc la plupart des gens ne s’en soucieront pas vraiment.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le capteur d’empreintes digitales sous-écran de l’appareil fonctionne également de manière cohérente – une amélioration par rapport à ce que j’ai trouvé sur les anciens téléphones d’Oppo.

L’Oppo Reno 8 est livré avec deux haut-parleurs stéréo, qui produisent un son puissant avec des basses décentes. Cependant, la qualité n’est pas tout à fait à la hauteur des meilleurs téléphones, avec un logiciel de traitement audio supplémentaire.

Spécifications et performances

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

MediaTek Dimension 1300

Solide performance dans l’ensemble

Vous ne pouvez obtenir l’Oppo Reno 8 que dans une seule configuration : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Sous le capot se trouve un chipset MediaTek Dimensity 1300, le même processeur que celui que l’on trouve dans le poids lourd de milieu de gamme, le OnePlus Nord 2T.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Cela crée des performances rapides et réactives lors de l’utilisation, même en multitâche entre de nombreuses applications. J’ai pu naviguer sur les réseaux sociaux, diffuser Twitch, prendre des photos et appeler ma famille en toute simplicité. Le téléphone est même capable de certains jeux légers. Cependant, si vous jouez à quelque chose d’épuisant, cela étranglera le processeur et chauffera un peu le téléphone.

Il n’est pas aussi puissant que le Reno 8 Pro, qui parvient à se démarquer de certains produits phares, mais il peut certainement se défendre contre des modèles de milieu de gamme à prix similaire de OnePlus et Google :

Autonomie et charge de la batterie

Grosse vieille batterie

Charge rapide de 80 W

Alors que l’Oppo Reno 8 ne dispose que d’une batterie de 4500 mAh, il va très loin. J’ai pu diffuser des vidéos, naviguer sur Internet, faire défiler le doom sur Twitter et plus encore pendant près de deux jours en moyenne, même en utilisant le taux de rafraîchissement le plus élevé.

Notre test de batterie PCMark reflète également cela, le téléphone obtenant un score impressionnant de 14 heures et 18 minutes.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Dans la boîte, Oppo comprend un chargeur rapide SuperVooC de 80 W, ainsi qu’un câble USB-C compatible. Aucune charge sans fil ni charge sans fil inversée n’est incluse sur l’Oppo Reno 8.

La technologie de charge rapide est impressionnante, le téléphone atteignant 99 % de vide sur une charge de 30 minutes. À un moment donné, le téléphone était proche de 1 %, et un jus de cinq minutes avant que je ne franchisse la porte l’a fait durer quelques heures de plus.

Il est rare de trouver un téléphone doté d’une batterie aussi impressionnante et d’une charge aussi rapide – Oppo excelle vraiment dans ce domaine, surtout pour le prix.

Caméras et vidéo

Triple caméra arrière

Bon objectif principal, autres oubliables

Caméra selfie 32Mp décente

L’Oppo Reno dispose d’une configuration à trois caméras, composée d’un objectif principal de 50Mp avec un capteur Sony IMX766, ainsi que d’un objectif grand angle de 5Mp et d’un objectif macro de 2Mp. L’appareil photo principal est le même matériel que celui du Reno 8 Pro, plus haut de gamme. Cependant, ce téléphone manque le NPU Marisilicon X dédié d’Oppo.

Dans l’ensemble, cet appareil photo produit des photos décentes, fonctionnant mieux dans des conditions de lumière du jour lumineuses, avec des prises de vue en intérieur et des environnements plus sombres perdant un peu de clarté. Il capture assez bien les choses en mouvement telles que l’eau en mouvement et les feux d’artifice, même sans l’inclusion de l’OIS.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Comme certains autres vivaneaux de milieu de gamme, le mode HDR dépasse certaines couleurs, en particulier les verts sur l’herbe, qui prennent une teinte non naturelle. C’est dommage, car d’autres éléments sont bien mis en valeur avec celui-ci.

Le contraire peut être dit pour le vivaneau grand angle 5Mp, qui ne devrait vraiment être utilisé que pour les grandes photos de paysage. Le ciel semblait délavé, tandis que les détails du bâtiment semblaient flous et boueux. L’objectif macro 2Mp est également un problème pour obtenir une photo à moitié décente.

Lors du zoom, tout ce qui peut atteindre 5x est utile pour les gros plans, mais évitez tout ce qui est plus élevé que cela. À 20x, l’appareil photo tremble tellement qu’il est presque inutilisable – c’est là que l’OIS aurait vraiment aidé. De plus, les couleurs n’ont pas le même punch que lors de l’utilisation de l’appareil photo principal sans le zoom, et l’éblouissement de l’éclairage est parfois également un problème.

Le mode nuit n’est pas aussi net que sur les téléphones Oppo avec la puce Marisilicon X, avec des détails parfois flous les uns dans les autres, en particulier pour les sujets éloignés. Cependant, il est suffisant pour soulever des couleurs plus claires, et le ciel nocturne n’a pas cette teinte bleue discordante que j’ai vue chez Realme.

À l’avant, vous obtenez une caméra selfie 32Mp, f/2.4 avec le capteur IMX709 de Sony. Alors que les images semblent de relativement bonne qualité, l’effet bokeh a du mal à identifier les textures telles que les cheveux fins, même sur la force la plus faible (qui ne peut être ajustée qu’avant de prendre la photo). Les nuances sont beaucoup plus vives et vives sur les photos prises dans des conditions plus lumineuses.

L’enregistrement vidéo est disponible de 4K jusqu’à 30 ips et de 1080p jusqu’à 60 ips. Le mode ultra-stable (disponible en 1080p) minimise la poignée de main, mais j’ai trouvé l’effet global trop fort et peu naturel.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Livré avec Android 12

Seulement deux ans de mises à jour du système d’exploitation garanties

Le Reno 8 est livré avec ColorOS 12.1, qui est la version d’Android 12 d’Oppo. Les skins d’Android d’Oppo sont toujours conviviaux et bien agencés. Vous pouvez effectuer plusieurs tâches entre les applications en utilisant soit un écran partagé, soit des fenêtres flottantes – bien que les gestes pour celles-ci puissent être délicats.

Il existe des bloatwares ennuyeux, avec des jeux tels que Piggy Go et Tile Master 3D. Cependant, Oppo n’est pas aussi coupable que Huawei et Xiaomi pour ce genre de choses.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le téléphone a également été confirmé pour obtenir une mise à jour vers ColorOS 13, mais cela n’arrivera pas avant la fin de 2022 ou dans les premiers mois de 2023.

Oppo offre deux ans de mises à jour garanties du système d’exploitation et trois ans de mises à jour de sécurité. Ce n’est pas aussi impressionnant que des rivaux tels que Samsung, dont les appareils ont quatre ans de mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité. Il serait bon de voir Oppo augmenter la durée de ces mises à jour dans les futurs modèles, en particulier avec le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter.

Prix ​​& disponibilité

Les prix de l’Oppo Reno 8 commencent à partir de 419 £ / 599 €. Au Royaume-Uni, vous pouvez l’acheter chez Oppo, Amazone, Curryset Carphone Entrepôt Sans carte SIM et sous contrat de Vodafone et EE.

Les téléphones Oppo ne sont pas disponibles officiellement aux États-Unis. Cependant, vous pouvez toujours l’importer à partir de sites tels qu’AliExpress.

Alors que le Reno 8 Pro surpasse ce téléphone avec son Marisilicon X NPU, sa puce phare et une meilleure étanchéité, le Reno 8 est une option plus compétitive dans l’espace de milieu de gamme, réduisant dans tous les bons domaines pour maintenir le prix bas.

Pour un prix similaire, vous pouvez envisager soit le OnePlus Nord 2T, soit le Google Pixel 6a. Alternativement, vous pouvez lire notre sélection des meilleurs téléphones de milieu de gamme pour plus d’options.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Verdict

Comme le Reno 8 Pro, le Reno 8 se démarque en tant que téléphone de milieu de gamme solide. Il a un design époustouflant, des performances performantes, un système d’exploitation convivial, une charge rapide et une autonomie de batterie extrêmement durable. L’appareil photo principal est également largement impressionnant — bien que les autres objectifs ne soient pas quelque chose à crier.

Bien qu’il y ait quelques rétrogradations notables de la variante Pro de ce téléphone – notamment le processeur, le taux de rafraîchissement, le logiciel de la caméra et l’indice IP, le prix de 419 £ est bien mieux situé sur le marché du milieu de gamme. C’est un véritable bijou et un digne rival des autres téléphones de OnePlus et Google.

Spécifications