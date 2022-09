Oppo Reno 8 Pro 5G et F21 Pro commencent à recevoir la version bêta de ColorOS 13 en Inde

Oppo a dévoilé ColorOS 13 en août, et la mise à jour du système d’exploitation a déjà commencé à être déployée sur les appareils. Plus particulièrement et en première ligne, les produits phares Find X5 et Find X5 Pro, qui ont déjà une version stable disponible.

Conformément à sa feuille de route de mise à jour d’origine, le Reno 8 Pro 5G a maintenant commencé à recevoir des versions bêta de ColorOS 13 en Inde. Il en va de même pour l’Oppo F21 Pro, qui faisait à l’origine partie de la vague bêta d’octobre, mais qui a apparemment été déplacé vers le haut.







Feuille de route de la version bêta de ColorOS 13

Si vous êtes éligible et intéressé, vous devez toujours postuler au programme bêta. Le processus est assez simple et se fait via l’interface de mise à jour du téléphone. Les instructions sont dans l’image suivante.







Instructions de la version bêta de ColorOS 13

Pour rappel, ColorOS 13 propose une grande refonte visuelle avec des éléments de conception et de style de carte Aquamorphic. Les autres fonctionnalités incluent des effets animés, des améliorations AOD et un contrôle de lecture spécial qui prend désormais en charge Spotify. La nouvelle version du système d’exploitation met également l’accent sur la confidentialité et la sécurité et la collaboration entre appareils avec les appareils Windows et la tablette Oppo Air. Vous pouvez lire notre examen approfondi et pratique de ColorOS 13 pour plus d’informations.