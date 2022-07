Oppo Reno 8 Date de sortie mondiale, prix et spécifications

Oppo met à jour sa série Reno quasi phare une ou deux fois par an, il n’est donc pas surprenant que la gamme Reno 8 soit arrivée, avec un lancement chinois en mai depuis suivi de l’arrivée des téléphones en Inde et sur d’autres marchés mondiaux.

Il existe quatre téléphones – le Reno 8, le Reno 8 Lite, le Reno 8 Pro et le Reno 8 Pro+ – mais Oppo a remixé certaines des spécifications et des noms sur différents marchés, donc ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît à première vue. Décomposons-le.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la série Reno 8.

Quand sortira l’Oppo Reno 8 ?

Oppo a dévoilé la série Reno 8 en Chine le 23 mai et les téléphones y ont été mis en vente à partir du 1er juin. Il y avait trois téléphones : le Reno 8, le Reno 8 Pro et le Reno 8 Pro+.

La série a ensuite été lancée en Inde le 18 juillet, marquant le début d’un déploiement mondial. Cette fois, seuls deux téléphones sont arrivés : le Reno 8 et le Reno 8 Pro. Sauf que le Reno 8 pour l’Inde est légèrement modifié par rapport à son homologue chinois, et le Reno 8 Pro est en fait le même téléphone qui a été lancé comme le Pro+ en Chine.

Il y a aussi un Reno 8 Lite 5G qui est lancé en Europe, mais il s’agit essentiellement d’une réédition renommée du Reno 7 Lite 5G.

Combien coûte le Oppo Reno 8 ?

Maintenant que les téléphones ont été lancés en Chine et en Inde, nous avons des prix dans différentes devises pour les quatre modèles. Regardons d’abord les trois modèles internationaux :

Reno 8 : à partir de 29 999 ₹ (environ 375 $/315 £/370 €)

Reno 8 Pro (alias 8 Pro+ en Chine) : à partir de 45 999 ₹ (environ 575 $/480 £/565 €)

Reno 8 Lite : À partir de 429 € (environ 460 $/365 £)

Ensuite, il y a la variante Reno 8 Pro exclusive à la Chine :

Reno 8 Pro : à partir de 2 999 ¥ (environ 450 $/360 £/420 €)

Quelles sont les spécifications et fonctionnalités de l’Oppo Reno 8 ?

Il y a généralement plusieurs téléphones dans la gamme Reno, et jusqu’à présent, nous en avons entendu parler de quatre : le Reno 8, le Reno 8 Pro, le Reno 8 Pro+ et le Reno 8 Lite.

Oppo Reno 8

Le Reno 8 est le modèle standard de la série.

Ce n’est toujours pas en reste. Il est alimenté par le MediaTek Dimensity 1300, la même puce que celle du OnePlus Nord 2T – et en fait, le Reno 8 partage presque toutes ses spécifications avec ce téléphone.

La puce principale est associée à 8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage, et tout est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec une charge filaire de 80 W.

L’écran est un panneau AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz, recouvert de Gorilla Glass 5.

Les caméras varient un peu entre les versions chinoise et indienne. Les deux disposent d’un seul appareil photo selfie 32Mp, et à l’arrière un appareil photo principal 50Mp est rejoint par une macro 2Mp. En Chine, cela est complété par un capteur de profondeur de 2Mp, mais dans le modèle mondial, il est mis à niveau vers un ultra large de 8Mp – ce qui signifie que le Reno 8 global est essentiellement le même téléphone que le Nord 2T.

Voici les spécifications complètes :

Écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz

Jeu de puces MediaTek Dimensity 1300

8/12 Go de RAM

128/256 Go de stockage

Caméra arrière: Appareil photo principal 50Mp, f/1.8 Appareil photo ultra large 8Mp, f/2.2 (global) Caméra macro 2Mp, f/2.4 Capteur de profondeur 2Mp, f/2.4 (Chine)

Caméra selfie 32Mp, f/2.4

5G

Bluetooth 5.3

NFC

Verre Gorille 5

Batterie 4500mAh

Charge filaire 80W

Android 12

Oppo Reno 8 Pro (Chine)

Le chinois Reno 8 Pro ne semble pas être lancé à l’échelle mondiale, peut-être parce qu’il ne propose que quelques améliorations clés par rapport au modèle standard.

La mise à niveau la plus notable est sans doute qu’il s’agit du premier téléphone à proposer le chipset Snapdragon 7 Gen 1 qui vient d’être annoncé avec le propre processeur d’image MariSilicon X d’Oppo – trouvé sur son produit phare Find X5 Pro.

L’écran est plus grand, à 6,62 pouces, et passe à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le cadre en plastique est remplacé ici par de l’aluminium. La caméra subit également une légère modification, le capteur de profondeur étant remplacé par une caméra ultra-large de 8 Mpx, c’est-à-dire la même configuration que celle trouvée dans le Reno 8 global.

Voici les spécifications complètes :

Écran AMOLED de 6,62 pouces à 120 Hz

Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

FAI MariSilicon X

8/12 Go de RAM

128/256 Go de stockage

Caméra arrière: Appareil photo principal 50Mp, f/1.8 Caméra ultra large 8Mp, f/2.2 Caméra macro 2Mp, f/2.4

Caméra selfie 32Mp, f/2.4

5G

Bluetooth 5.2

NFC

Verre Gorille 5

Batterie 4500mAh

Charge filaire 80W

Android 12

Oppo Reno 8 Pro (mondial)/8 Pro+ (Chine)

Le prochain téléphone est connu sous le nom de Reno 8 Pro dans le monde, mais le 8 Pro + en Chine, et il a encore une autre série de petites modifications.

Il est alimenté par le MediaTek Dimensity 8100 Max et comprend également le MariSilicon X.

L’écran est à nouveau légèrement plus grand – jusqu’à 6,7 pouces maintenant – mais est par ailleurs similaire à celui du Pro. Les configurations de l’appareil photo et de la charge restent également pratiquement inchangées, à l’exception de l’ajout de la mise au point automatique à l’appareil photo selfie. Le design est également légèrement modifié, avec un îlot de caméra arrière plus grand et un cadre avant plus fin.

Voici les spécifications complètes :

Écran AMOLED 6,7 pouces 120 Hz

Jeu de puces MediaTek Dimensity 8100-Max

FAI MariSilicon X

8/12 Go de RAM

256 Go de stockage

Caméra arrière: Appareil photo principal 50Mp, f/1.8 Caméra ultra large 8Mp, f/2.2 Caméra macro 2Mp, f/2.4

Caméra selfie 32Mp, f/2.4

5G

Bluetooth 5.3

NFC

Verre Gorille 5

Batterie 4500mAh

Charge filaire 80W

Android 12

Oppo Reno 8 Lite

Le Reno 8 Lite est une bizarrerie. Il est lancé sur quelques marchés européens, mais pas largement ailleurs.

Ce qui est le plus frappant, c’est qu’il s’agit en fait du exactement la même téléphone comme le Reno 7 Lite 5G de l’année dernière – qui était à son tour le même appareil que le Reno 7 Z 5G, et a également été réédité depuis en Inde sous le nom d’Oppo F21 Pro 5G.

Il y a un chipset Snapdragon 695 5G, un écran AMOLED de 6,43 pouces et une caméra arrière de 64Mp. Le téléphone propose même à nouveau le module de caméra lumineux qui a fait ses débuts dans les téléphones Reno 7, et le même choix de finitions noires ou arc-en-ciel.

Malheureusement, il est même toujours livré avec le même Android 11 que l’ancien téléphone.

Voici ces spécifications dans leur intégralité :

Écran AMOLED de 6,43 pouces

Jeu de puces Snapdragon 695 5G

8 Go de RAM

Stockage extensible de 128 Go

Caméra arrière: Appareil photo principal 64Mp, f/1.7 Caméra macro 2Mp Capteur de profondeur 2Mp

Caméra selfie 16Mp, f/2.4

5G

Bluetooth 5.1

NFC

Classement IPX4

Batterie 4500mAh

Charge filaire 33W

Android 11

Pour plus de smartphones à considérer, lisez nos guides sur les meilleurs téléphones à venir en 2022, les meilleurs téléphones Android et les meilleures offres de téléphones.