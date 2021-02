Oppo Reno 5K avec chipset Snapdragon 750G, quatre caméras arrière lancées: disponibilité, spécifications et plus

Oppo a actualisé sa gamme de smartphones Reno premium avec le nouvel Oppo Reno 5K en Chine. Le nouveau smartphone ressemble à son frère Oppo Reno 5 5G, bien qu’il intègre le chipset Qualcomm Snapdragon 750G au lieu du SoC Snapdragon 765. Dans l’ensemble, l’Oppo Reno 5K est livré avec quatre caméras arrière, une batterie de 4300 mAh et un écran OLED – similaire à son Oppo Reno 5 5G vanille qui a été lancé pour la première fois en Chine en décembre 2020. En Inde, seul l’Oppo Reno5 Pro 5G est disponible à partir de la nouvelle série Reno 5.

Actuellement, les détails de prix de l’Oppo Reno 5K en Chine restent flous, bien que la société ait révélé ses deux options de stockage de 8 Go de RAM + 128 Go et 12 Go de RAM + 256 Go. La vente du smartphone en Chine débutera le 6 mars dans les options de couleurs Green Breeze, Midnight Black et Starry Dream. Pour rappel, Oppo a lancé l’Oppo Reno 5 5G avec un prix de 2699 CNY (environ 30300 Rs) et 2999 CNY (environ 33700 Rs) pour les variantes de stockage 8 Go de RAM + 128 Go et 12 Go de RAM + 256 Go, respectivement. Les détails de la disponibilité mondiale de l’Oppo Reno 5K ne sont pas clairs pour le moment.

En termes d’apparence et de fonctionnalités, il existe de nombreuses similitudes entre l’Oppo Reno 5K et l’Oppo Reno 5 5G. Le téléphone Oppo récemment lancé dispose d’un écran OLED Full HD + de 6,43 pouces (1080 × 2400 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et fonctionne sur Android 11 avec ColorOS 11.1. Sous le capot, il contient le chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 750G couplé au GPU Adreno 619 et jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR4x. Il existe une batterie double cellule de 4300 mAh qui prend en charge les solutions de charge rapide SuperVOOC 2.0, SuperVOOC, VOOC 3.0, PD et QC. Les autres fonctionnalités incluent la 5G, la 4G LTE, le Wi-Fi 802.11ac, le Bluetooth v5.1, le GPS / A-GPS et une prise casque 3,5 mm.

En ce qui concerne l’optique, l’Oppo Reno 5K est livré avec une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend une caméra principale de 64 mégapixels, un tireur ultra grand angle de 8 mégapixels, un tireur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il porte un selfie shooter de 32 mégapixels à l’intérieur de la découpe de perforation dans le coin supérieur gauche. L’application appareil photo est livrée avec des modes tels que panorama, portrait, scène de nuit, photographie accélérée, prise de vue mignonne et photo d’identité AI.