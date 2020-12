Alors qu’Oppo n’a lancé que récemment la série Reno 4 sur les marchés occidentaux, la ligne de suivi Oppo Reno 5 devrait arriver en Chine à partir du 10 décembre.

La ligne Reno existante d’Oppo se concentre sur la conception ainsi que sur la consommation et la création de médias, avec ce nouvel assortiment de combinés arborant une esthétique presque identique mais s’appuyant sur du matériel mis à jour, y compris du silicium de classe phare qui brouille les eaux entre les lignes Find X2 et Reno de la société.

Quand le Oppo Reno 5 est-il lancé?

Oppo a taquiné sa «série Diamond Glow» dans un article sur le compte de médias sociaux Weibo de la société le 2 décembre. La vidéo teaser de neuf secondes prévoyait une date de lancement le 10 décembre, mais aucun détail supplémentaire.

Par ailleurs, la ligne Reno 5 (appelée « Reno5 ») était à l’origine considérée comme composée de seulement trois appareils, cependant, TheLeaks3 sur Twitter a publié des spécifications relatives à un quatrième modèle: l’Oppo Reno 5 4G, uniquement LTE.

Ceci est sur le point de rejoindre les Oppo Reno 5 5G, Oppo Reno 5 Pro 5G et Oppo Reno 5 Pro + 5G.

Combien coûte le Oppo Reno 5?

On a supposé que ces nouveaux modèles Reno coûteraient à peu près le même prix que la génération précédente, étant donné qu’ils n’offrent que des améliorations incrémentielles dans le matériel et les fonctionnalités.

Au lancement en Chine, les SKU de base du Reno 4 et du Reno 4 Pro coûtaient respectivement 2999 CNY ¥ (environ 345 £ / 380 € / 460 $ US) et 3799 ¥ (environ 440 £ / 480 € / 580 $).

La tarification confirmée semble être comme prévu, avec des points d’entrée similaires pour les deux modèles les plus courants. Le Reno 5 (5G) commence à 3299 ¥ (environ 380 £ / 415 € / 505 $) pour le SKU de 8 Go de RAM / 128 Go de stockage, tandis que l’option 12 Go de RAM / 256 Go de stockage débutera à 3699 ¥ (environ 425 £ / 465 €) / 565 $).

Quant au Reno 5 Pro, il débutera à 3899 ¥ (environ 445 £ / 490 € / 600 $) pour l’option de stockage 8 Go de RAM / 128 Go. Le modèle 12 Go de RAM / 256 Go, quant à lui, coûtera 4299 ¥ (environ 490 £ / 540 € / 660 $).

Quelles fonctionnalités offre l’Oppo Reno 5?

Tout comme la série Reno 4 a lancé la finition Reno Glow « anti-empreintes digitales » de la société, comme l’indique le teaser officiel de Weibo, la gamme Reno 5 est sur le point de présenter une nouvelle finition « Diamond Glow », avec une station de chat numérique plus faible, partager des photos macro en comparant les finitions du Reno 4 et du Reno 5, côte à côte.











Source: Station de chat numérique | Weibo



De plus, les appareils ont déjà apparemment fait leur chemin entre les mains de quelques privilégiés, mettant en valeur les effets de ce nouveau traitement de surface, avec une brume réfléchissante en forme d’arc-en-ciel lorsque l’appareil est déplacé à contre-jour.

Maintenant sur les spécifications, lancez les choses avec le membre le plus récemment découvert du pack – le Reno 5 4G. Plutôt que de simplement désactiver le modem 5G standard du Reno 5, l’option 4G uniquement arborerait un chipset différent et un dos en plastique, selon ce qui précède. TheLeaks3 publier sur Twitter.

Spécifications du Oppo Reno 5 4G:

6,43 pouces 90 Hz Full HD + AMOLED

SoC Qualcomm Snapdragon 720G

Caméras arrière: Capteur principal 64Mp 8Mp ultra large Macro 2Mp (?) Profondeur 2Mp (?)

Caméra frontale 44Mp

Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique

Android 11 avec ColorOS 11

4G

Batterie 4310mAh

Charge rapide de 50 W

Bien qu’il y ait eu un certain nombre de fuites et de rumeurs concernant les spécifications du reste de la famille Reno 5 avant leur lancement, Oppo et China Telecom ont plus récemment publié collectivement le standard 5 et le 5 Pro, de loin Plus de détails.

Spécifications du Oppo Reno 5:

6,43 pouces 90 Hz Full HD + AMOLED

SoC Qualcomm Snapdragon 765G

8 Go de RAM / 12 Go de RAM

Stockage de 128 Go / 256 Go

Caméras arrière: Capteur principal 64Mp 8Mp ultra large Macro 2Mp 2Mp de profondeur

Caméra frontale 32Mp

Façade en verre, cadre en aluminium, dos en verre

Android 11 avec ColorOS 11

5G

Bluetooth 5.1

Prise casque 3,5 mm

USB-C

Batterie 4300mAh

Charge rapide de 65 W

159,1 mm x 73,4 mm x 7,9 mm

180 grammes

Alors que les Reno 5 et 5 Pro sont censés partager la mémoire, le stockage, la caméra et les configurations de charge, le Pro opte pour un écran plus grand de 6,55 pouces, présente le chipset Dimensity 1000+ de MediaTek et pèse un peu moins que son frère moins « professionnel » .

Spécifications du Oppo Reno 5 Pro:

6.55in 90Hz 19.5: 9 Full HD + AMOLED (prend en charge HDR10 +)

SoC MediaTek Dimensity 1000+

8 Go de RAM / 12 Go de RAM

Stockage de 128 Go / 256 Go

Caméras arrière: Capteur principal 64Mp 8Mp ultra large Macro 2Mp 2Mp de profondeur

Caméra frontale 32Mp

Façade en verre, cadre en aluminium, dos en verre

Android 11 avec ColorOS 11

5G

Bluetooth 5.1

Haut-parleurs stéréo

USB-C

Batterie 4300mAh

Charge rapide de 65 W

159,7 mm x 73,2 mm x 7,6 mm

175 grammes

Ensuite, il y a le Pro + (ou Pro Plus) – à la manière de Huawei et Honor, en ce qui concerne sa dénomination.

Ce Reno 5 Pro gonflé brouille encore plus les lignes du portefeuille de smartphones d’Oppo 2020 en introduisant le même silicium Snapdragon 865 de classe phare que vous vous attendez à trouver dans les goûts du Find X2 et du Find X2 Pro – officiellement le 2020 de la société. appareils phares.

Comme WHYLAB l’a partagé sur Weibo, le Reno 5 Pro + s’échange contre le Snapdragon 865 et sera disponible dans un coloris de cuir uni supplémentaire, aux côtés de sa finition « glow ». Il s’agirait également du premier smartphone produit en série avec une coque arrière électrochrome – une fonctionnalité à laquelle nous avons été introduits pour la première fois sur OnePlus Concept One au CES 2020 (vidéo ci-dessous).

Au-delà de cela, la caractéristique hors concours du Pro + doit être la disposition de la caméra améliorée; avec un téléobjectif 12Mp 2x, un appareil photo ultra-large de 16Mp et le premier téléphone au monde à lancer le prochain capteur d’appareil photo 50Mp IMX7xx de Sony.

Spécifications du Oppo Reno 5 Pro +:

SoC Qualcomm Snapdragon 865

Caméras arrière: Capteur principal 50Mp (Sony IMX7xx) 16Mp ultra large Téléobjectif 2x 12Mp Macro 2Mp (?)

Éléments de conception électrochromiques

Couleurs: Reno Diamond Glow, cuir uni

Quant aux spécifications exceptionnelles et aux prix finaux des quatre modèles. Tout devrait être révélé le 10 décembre, puis il ne nous restera plus qu’à attendre la sortie de la série Reno 5 en dehors de la Chine.

Histoires liées pour plus de lecture