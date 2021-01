Oppo présentera le Reno 5 Pro 5G en Inde le 18 janvier, a annoncé aujourd’hui la société chinoise de smartphones. Le futur smartphone dispose d’une connectivité 5G et du nouveau processeur mobile MediaTek Dimensity 1000+. Le Reno 5 Pro 5G a été dévoilé pour la première fois aux côtés des Reno 5 5G et Reno 5 Pro + 5G vanille en Chine le mois dernier. Actuellement, le fabricant chinois de smartphones n’a pas précisé les détails de disponibilité de ses frères et sœurs dans le pays.

Pendant ce temps, la variante indienne de l’Oppo Reno 5 Pro 5G devrait être la même que le modèle chinois, comme indiqué dans le teaser. Pour rappel, le Reno 5 Pro 5G lancé en Chine en décembre est livré avec un écran Full HD + OLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un rapport écran / corps de 92,1% et une densité de pixels de 402ppi. Sous le capot, il porte un SoC MediaTek Dimensity 1000+, associé à un GPU ARM G77 MC9 et jusqu’à 12 Go de RAM. Il dispose également de 256 Go de stockage intégré qui ne peuvent pas être étendus via une carte microSD. De plus, le smartphone prend en charge les cartes double SIM et est livré avec ColorOS 11.1 basé sur Android 11.

L’Oppo Reno 5 Pro 5G dispose de quatre caméras à l’arrière qui sont logées dans un module rectangulaire. La configuration de la caméra arrière comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels avec ouverture f / 1,7, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,2, un macro-tireur de 2 mégapixels avec une ouverture de f / 2,4 et un 2 mégapixels tireur de portrait. Pour les selfies, il y a un appareil photo de 32 mégapixels logé dans une découpe perforée placée dans le coin supérieur gauche de l’écran. Les autres fonctionnalités du smartphone incluent le Wi-Fi bi-bande, Bluetooth 5.1, GPS / A-GPS, Glonass, une prise casque 3,5 mm et un scanner d’empreintes digitales intégré. Il contient une batterie de 4350 mAh prenant en charge une charge rapide de 65 W.

Les détails des prix du smartphone restent également flous, bien que nous ayons une idée juste en regardant ses prix en Chine. Le prix de l’Oppo Reno 5 Pro 5G en Chine commence à 3399 CNY (environ Rs 38200) pour la variante de stockage de base 8 Go + 128 Go. Il existe également une option 12 Go + 256 Go disponible à 3799 CNY (environ 42 700 Rs). Le téléphone dispose des options de couleur Aurora Blue, Moonlight Night et Starry Night.