La série Oppo Reno 5 devrait être lancée le 10 décembre, y compris l’Oppo Reno 5 et l’Oppo Reno 5 Pro. La semaine dernière, peu de spécifications clés de la série Oppo Reno 5, ainsi que des détails sur les prix, étaient apparus sur le site Web de China Telecom. Maintenant, un troisième smartphone supposé de la série, l’Oppo Reno 5 Pro +, aurait fui, faisant allusion aux principales spécifications du smartphone. Par ailleurs, un autre rapport récent parle des spécifications du prétendu Oppo Reno 5 4G.

La fuite d’Oppo Reno 5 Pro + est fournie par un pronostiqueur du nom de WHYLAB sur Weibo. Selon lui, l’Oppo Reno 5 Pro + a un design similaire à l’Oppo Reno 5 Pro 5G et l’appareil photo est la principale différence. Le post Weibo a déclaré que l’Oppo Reno 5 Pro + aura le premier capteur Sony IMX-7 de 50 mégapixels au monde comme tireur principal. En outre, il indique que l’appareil photo secondaire de l’Oppo Reno 5 Pro + sera un appareil photo ultra grand angle de 16 mégapixels et un troisième téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x. De plus, l’Oppo Reno 5 Pro + serait alimenté par le chipset Snapdragon 865 de Qualcomm. En comparaison, l’Oppo Reno 5 vanille devrait être livré avec un SoC Snapdragon 765 5G et l’Oppo Reno 5 Pro serait alimenté par le chipset Dimensity 1000+ de MediaTek. Le pronostiqueur affirme qu’Oppo lancera les smartphones le 10 décembre.

Un autre pronostiqueur qui s’appelle TheLeaks sur Twitter aurait révélé les spécifications de la variante 4G de l’Oppo Reno 5. Selon le tweet, l’Oppo Reno 5 4G arborera un écran Full HD + AMOLED de 6,43 pouces avec un rafraîchissement à 90 Hz. taux. Sous le capot, le smartphone serait équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 720G. Le pronostiqueur laisse également entendre que l’Oppo Reno 5 4G peut être livré avec une configuration de caméra arrière quadruple comprenant une caméra principale de 64 mégapixels, un tireur ultra-large de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels. En outre, le smartphone est supposé être livré avec une batterie de 4310 mAh prenant en charge une charge rapide de 50 W.