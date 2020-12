Le fabricant chinois de smartphones Oppo a lancé son Oppo Reno 5 Pro + 5G en Chine. Le nouveau smartphone constitue l’offre la plus premium de la société dans la série Oppo Reno 5 lancée récemment. L’Oppo Reno 5 Pro + 5G est livré avec un SoC Qualcomm Snapdragon 865 et abrite la caméra principale IMX766 de Sony. L’Oppo Reno 5 Pro + 5G est doté d’un design similaire à ses frères Oppo Reno 5 et Oppo Reno 5 Pro avec un design d’affichage perforé et est également livré avec jusqu’à 12 Go de RAM.

L’Oppo Reno 5 Pro + 5G a été proposé au prix de 3999 CNY (environ 45000 Rs) à partir de la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go. La variante de stockage 12 Go de RAM + 256 Go de l’Oppo Reno 5 Pro +, en revanche, est au prix de 4499 CNY (environ 51000 Rs). Outre ces deux variantes, il existe également une édition spéciale Oppo Reno 5 Pro + que la société a lancée en partenariat avec le graphiste Joshua Vides. L’édition spéciale est livrée avec les mêmes 12 Go + 256 Go de RAM et de configuration de stockage et son prix est de 4499 CNY uniquement. Le smartphone sera mis en vente en Chine à partir du 29 décembre pour les deux options de couleur noir et bleu. Le modèle en édition spéciale sera en précommande à partir du 18 janvier et la vente débutera à partir du 22 janvier.

L’Oppo Reno 5 Pro + fonctionne sur Android 11 avec COlorOS 11.1 en haut. Le smartphone dispose d’un écran Full HD + AMOLED de 6,5 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran est livré avec une densité de pixels de 402ppi et comprend un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Sous le capot, l’Oppo Reno 5 Pro + 5G est livré avec un chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 865 couplé à jusqu’à 12 Go de RAM. De plus, il existe une batterie de 4500 mAh et l’Oppo Reno 5 Pro + 5G prend en charge la technologie de charge rapide SuperVOOC 2.0 de 65 W.

L’Oppo Reno 5 Pro + 5G a une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels avec une ouverture f / 1,8, un objectif ultra grand angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels et un 2- objectif macro mégapixel. À l’avant, l’Oppo Reno 5 Pro + 5G est livré avec un vivaneau selfie de 32 mégapixels.