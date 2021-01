Oppo a enfin lancé le smartphone premium Oppo Reno 5 Pro 5G en Inde. L’appareil a été dévoilé pour la première fois en Chine le mois dernier et contient le processeur phare 7 nm MediaTek Dimensity 1000+. Le fabricant chinois de smartphones vante les capacités d’enregistrement vidéo du téléphone qui incluent la fonction AI Highlight Video pour détecter automatiquement la lumière ambiante dans une scène via les caméras avant et arrière principales. Une autre caractéristique notable du smartphone est sa batterie de 4350 mAh qui prend en charge une charge rapide de 65 W.

Le prix de l’Oppo Reno 5 Pro 5G en Inde est fixé à Rs 35,990 pour le modèle seul 8 Go + 128 Go. Les clients peuvent acheter l’appareil dans les variantes de couleur Astral Blue et Starry Black au prix via les canaux hors ligne et en ligne Oppo et Flipkart, à partir du 22 janvier. pourcentage de remboursement applicable avec les cartes de crédit et de débit fournies par HDFC Bank et ICICI Bank. Cela s’applique aux transactions régulières et EMI. Les clients avec une carte de crédit Bank of Baroda peuvent également profiter de Rs 2.500 cashback sur la transaction EMI. De plus, les utilisateurs de Paytm peuvent bénéficier de 11% de cashback sur le paiement avec leur portefeuille Paytm.

En termes de design, la variante indienne de l’Oppo Reno 5 Pro 5G est la même que le modèle chinois, lancé le mois dernier. Il arbore un écran OLED Full HD + de 6,55 pouces (2400 × 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un rapport écran / corps de 92,1% et une densité de pixels de 402ppi. Sous le capot, il porte un SoC MediaTek Dimensity 1000+, associé au GPU ARM G77 MC9 et 8 Go de RAM. Le stockage intégré de 128 Go ne peut pas être étendu via une carte microSD, bien que Oppo indique que les clients peuvent profiter de 120 Go supplémentaires de service cloud pendant 12 mois, ce qui est applicable à partir de la date d’achat. Le smartphone prend en charge les cartes double SIM et est livré avec ColorOS 11.1 basé sur Android 11.

L’Oppo Reno 5 Pro 5G dispose de quatre caméras à l’arrière, placées à l’intérieur d’un module rectangulaire. La configuration de la caméra arrière comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels avec une ouverture de f / 1,7, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture de f / 2,2, un tireur macro de 2 mégapixels avec une ouverture de f / 2,4 et un 2 mégapixels tireur de portrait. Il y a aussi un appareil photo de 32 mégapixels logé dans une découpe perforée pour les selfies et les appels vidéo. Comme mentionné, le téléphone est idéal pour ceux qui aiment capturer des vidéos en déplacement, en particulier les influenceurs en ligne. La caméra arrière principale peut filmer des vidéos 4K à 30 images par seconde et elle est préchargée avec le mode d’enregistrement vidéo double vue.

Les autres fonctionnalités du smartphone incluent le Wi-Fi bi-bande, Bluetooth 5.1, GPS / A-GPS, Glonass, une prise casque 3,5 mm et un scanner d’empreintes digitales intégré. L’Oppo Reno 5 Pro 5G contient une batterie de 4350 mAh prenant en charge une charge rapide de 65 W.