La mise à jour du zoom Reno 10x est la version CPH1919EX_11_F.40 et est déjà en cours de déploiement en Inde et en Indonésie, tandis que la nouvelle version du Reno2 F est CPH1989EX_11_F.11 et n’a jusqu’à présent été repérée qu’en Inde. Si vous êtes dans l’un de ces pays et que vous possédez l’un de ces combinés et que vous n’avez pas encore reçu de notification de mise à jour, accédez à Paramètres> Mise à jour logicielle si vous souhaitez effectuer une vérification manuelle. Vous pourriez avoir une bonne surprise.

On dirait qu’aujourd’hui était le jour d’Oppo. La société chinoise a officialisé Find X3 Pro, Find X3, Find X3 Neo et Find X3 Lite, mais elle n’a pas non plus oublié certains appareils plus anciens.

