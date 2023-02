Oppo recherche des ambassadeurs pour tester le Find N2 Flip, offrira les téléphones

L’Oppo Find N2 Flip dévoilé en décembre dernier en Chine fera ses débuts mondiaux le 15 février, et la marque recherche des ambassadeurs produits Oppo pour tester ce smartphone pliable.

Les personnes intéressées à obtenir un accès anticipé au Find N2 Flip et à le conserver peuvent remplissez la demande d’ambassadeur de produit Oppo ici avec les informations requises. Oppo accepte les candidatures jusqu’à 23h59 (GMT+8), le 10 mars 2023. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez le Find N2 Flip pour test. Tu peux en savoir plus sur le programme Oppo Product Ambassadors ici.

Voulez-vous faire partie de #OPPOAmbassadeurs? Rejoignez-nous pour avoir une chance d’accéder en avant-première à (et de conserver !) #OPPOFindN2Flipéchangez des idées avec d’autres fans, obtenez des invitations exclusives aux événements OPPO, et plus encore ! — OPPO (@oppo) 10 février 2023

L’Oppo Find N2 Flip est alimenté par le SoC Dimensity 9000+, exécute ColorOS 13 basé sur Android 13 et est livré avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il dispose de deux écrans – un écran AMOLED pliable FullHD+ de 6,8″ à 120 Hz et un écran de couverture de 3,26″ d’une résolution de 720 x 382 pixels.

Le département caméra du Find N2 Flip se compose de trois caméras – un tireur selfie 32MP, un appareil photo principal 50MP et une unité ultra large 8MP. L’ensemble est alimenté par une batterie de 4 300 mAh avec une charge filaire de 44 W.

Oppo a également dévoilé le Find N2 aux côtés du Find N2 Flip en décembre dernier, mais celui-ci restera probablement exclusif à la Chine. Vous pouvez lire notre revue Find N2 ici pour en savoir plus à ce sujet ou regarder la revue vidéo ci-jointe.