Oppo prévoit un lancement mondial de son portable Band Style le 8 mars

Oppo a présenté l’Oppo Band en juin 2020, et neuf mois plus tard, le portable échappera enfin à la scène nationale. Son premier marché étranger sera l’Inde, avec un lancement prévu le lundi 8 mars et le nom est légèrement changé – il s’appellera désormais Oppo Band Style.

Le portable est disponible en deux variantes: une avec un simple bracelet en TPU et une option plus à la mode avec un anneau en métal.

L’Oppo Band Style dispose de 12 modes d’exercice, dont un pour les coureurs de fond – un groupe spécifique d’athlètes qui est rarement reconnu dans le monde des vêtements abordables. Il existe également un moniteur de fréquence cardiaque continu et un suivi de la SpO2 – Oppo affirme que le bracelet peut effectuer une mesure toutes les secondes pendant huit heures d’affilée.







Style de bande Oppo

La durée de vie typique de la batterie du bracelet est de 14 jours, avec une durée de charge de 1,5 heure après la période de deux semaines. Le portable en Chine a NFC, mais Oppo India n’a rien dit sur ce type de connectivité dans un communiqué de presse sur la date de lancement. Une autre inconnue est le prix – en Chine, il coûte l’équivalent de 30 $ / 27 €, il ne devrait donc pas dépasser 2 500 INR.