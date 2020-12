Oppo a présenté le téléphone concept enroulable Find X 2021, qui est loin d’être disponible sur le marché, mais la société réfléchit déjà à l’avenir et à quelle pourrait être la prochaine révolution dans la conception de smartphones. Oppo a collaboré avec le studio de design japonais Nendo pour apporter un nouveau concept de téléphone coulissant – il dispose de trois charnières sur l’axe X, permettant sept tailles différentes.

L’idée derrière ce soi-disant «téléphone à glissière» est née de l’idée que les gens veulent plus de fonctionnalités de leur combiné, ont révélé Oppo et Nendo dans un communiqué de presse. En offrant la flexibilité de changer la forme du téléphone, les utilisateurs ont la possibilité de changer la taille en fonction de l’occasion.

Le concept comprend également un stylet rentré. Quoi qu’il en soit, Oppo est conscient qu’il est encore temps avant que cet appareil devienne réalité, mais il est toujours important de regarder vers l’avenir et de trouver de nouvelles voies d’innovation.

Les deux sociétés ont également travaillé sur un concept TWS où la paire d’écouteurs se connecte à un boîtier / concentrateur d’alimentation, mais ils pourront également se fixer l’un à l’autre et devenir plus compacts que jamais. Le boîtier peut être placé sur un haut-parleur intelligent avec chargement sans fil et la musique continuera à jouer sur le haut-parleur.

La source