Oppo présente Kaka comme ambassadeur de la marque avant la finale de l’UEFA Champions League

Oppo est peut-être confronté à des problèmes juridiques en Europe, mais la société tient toujours à promouvoir ses téléphones phares – le Find N2 Flip et le Find X6 Pro.

La société a annoncé qu’elle élargissait son partenariat avec l’UEFA Champions League en signant l’ancien footballeur Ricardo Izecson Dos Santos Leite, mieux connu sous le nom de Kaka, pour devenir un ambassadeur mondial de la marque.

Dans le cadre de ce partenariat, l’ancienne star de Sao Paolo, de l’AC Milan et du Real Madrid participera à des événements à travers le monde, faisant la promotion des marques d’Oppo et de ses smartphones phares. Il se rendra en Indonésie le 3 juin et en Chine le 5 juin avant de rencontrer des fans du monde entier à Istanbul, en Turquie, où se déroulera la finale de l’UEFA Champions League le 10 juin.

Le footballeur faisait partie de l’équipe de Milan qui a remporté la finale de la Ligue des champions en 2007 contre Liverpool, vengeant sa défaite deux ans plus tôt au stade Atatürk qui accueillera la finale de cette année. Kaka a remporté le Ballon d’Or 2007 (Golden Ball), et il est également vainqueur de la Serie A italienne, ainsi que de la Liga espagnole alors qu’il jouait pour le Real Madrid.

Le joueur a déclaré qu’il était ravi d’avoir l’opportunité de collaborer avec un leader mondial de la technologie comme Oppo, et qu’il était lui-même un grand fan de technologie. Elvis Zhou, Oppo Overseas CMO, a déclaré que les miracles ne se produisent pas simplement, ils sont faits d’expertise et de persévérance, et Kaka est une représentation de ces qualités.

