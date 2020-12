Le fabricant chinois de smartphones Oppo a présenté quelques nouveaux concepts en partenariat avec le studio de design japonais Nendo lors de la quatrième édition de la China International Industrial Design Expo (CIIDE). La société a présenté un concept de « téléphone à diapositives » et de « lien de musique », où le « téléphone à diapositives » dispose de trois écrans pliables qui vous permettent d’utiliser le téléphone dans plusieurs facteurs de forme, en fonction de ce que vous voulez faire. Le «lien musical» est centré sur un écouteur véritablement sans fil, qui peut fonctionner différemment en fonction de l’accessoire avec lequel vous le jumelez.

Oppo a partagé les concepts dans un communiqué de presse et dans une série de tweets. Le concept de «téléphone à glissière» est conçu avec trois écrans pliables fixés par des charnières se repliant dans le même sens. Oppo dit que le concept derrière ce « téléphone coulissant » vient de la taille toujours croissante des smartphones afin de permettre aux utilisateurs de profiter de fonctionnalités améliorées. Le «téléphone coulissant» offre aux utilisateurs la possibilité de modifier la forme du téléphone selon leurs besoins. Lorsqu’il est complètement plié, le «téléphone à glissière» est à peu près de la même taille que celle d’une carte de crédit. La conception du concept montre au moins sept facteurs de forme différents que le « téléphone coulissant » peut obtenir grâce à sa conception unique à triple charnière avec trois écrans pliables. Une vidéo partagée par Oppo montre que le premier dépliage devrait révéler 40 mm de l’écran pour des tâches telles que la vérification des notifications, l’historique des appels ou l’accès aux commandes du lecteur de musique. Le déplier pour la deuxième fois devrait révéler 80 mm de l’écran pour prendre des selfies. Le troisième déroulement révèle la totalité de l’écran, ce qui est idéal pour les jeux, le multitâche ou le visionnage de vidéos. De plus, un stylet est également inséré dans le téléphone qui permet aux utilisateurs d’augmenter leur productivité en utilisant le téléphone pour des tâches ou un travail complexes. Le design évoqué dans les rendus publiés par Oppo montre un design haut et mince lorsque le « téléphone coulissant » est complètement déplié.

D’autre part, le « lien musical » est une collection d’appareils qui tournent autour d’une paire d’écouteurs véritablement sans fil, qui peuvent fonctionner différemment en fonction de l’accessoire avec lequel vous les associez. Les écouteurs véritablement sans fil conçus par Oppo en partenariat avec Nendo peuvent être clipsés ensemble pour former une ellipse. Sous cette forme, les utilisateurs peuvent les porter en collier ou simplement dans leurs poches. Il est possible de brancher une sangle de cou, ce qui en fait des écouteurs sans fil à base de tour de cou. De plus, les écouteurs peuvent être placés autour d’un petit écran pour agir comme une montre intelligente (alimentée par les écouteurs). Les écouteurs sont placés de chaque côté de leur étui de chargement, de manière à économiser l’espace qui est généralement occupé par le couvercle. De plus, ils peuvent être connectés au-dessus d’un haut-parleur sans fil, non seulement pour le chargement, mais également pour basculer la lecture des écouteurs vers le haut-parleur. Les écouteurs peuvent également être chargés via divers accessoires, Oppo également présenté dans une vidéo.

On ne sait pas si l’un des deux produits arrivera en production ni quand. Les derniers concepts s’ajoutent au smartphone Oppo X 2021 que la société a présenté lors de sa conférence liminaire Inno Day 2020. Il a été démontré que l’Oppo X 2021 avait un écran extensible qui se déplie et s’enroule de côté.