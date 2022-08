Oppo présente ColorOS 13 avec des changements visuels et une meilleure collaboration entre appareils

Oppo a présenté aujourd’hui ColorOS 13 au public mondial. L’interface utilisateur est basée sur Android 13 et comporte de nombreux changements visuels, plusieurs nouvelles fonctionnalités AoD et une collaboration inter-appareils améliorée. La société a promis que son système d’exploitation atteindrait Find X5 et Find X5 Pro d’ici la fin de ce mois, et un total de 60 versions l’obtiendront d’ici la fin du premier semestre 2023.

Oppo a utilisé beaucoup de mots fantaisistes pour introduire le design Aquamorphic, qui apporte essentiellement des coins plus arrondis dans son interface et ses widgets. Les icônes sont plus belles et le fabricant a également intégré le Material You dans ColorOS.

Les animations sont également légèrement différentes avec un effet aqueux, et maintenant les palettes de couleurs d’Android ont fait leur chemin vers le système d’exploitation interne d’Oppo.











Caractéristiques de l’Oppo ColorOS 13

Les modifications apportées à l’affichage permanent incluent Bitmojis et des informations sur la musique en cours de lecture. Ce dernier widget ne fonctionne actuellement qu’avec Spotify et l’application musicale intégrée. Oppo offre également des informations sur la disponibilité permanente, y compris quand et combien le téléphone a été déverrouillé.

Le contrôle de la lecture a également fait son chemin vers le centre de contrôle, car le panneau a naturellement évolué au-delà de son utilisation principale en tant que nuance de notification. Il prend également en charge la disposition horizontale, en alignant les bascules à gauche et les notifications à droite.

Les modifications fonctionnelles de ColorOS 13 s’accompagnent d’améliorations de la confidentialité et de la sécurité. L’interface utilisateur pixelise désormais automatiquement les avatars et les noms dans les captures d’écran de chat, ce qui est une fonctionnalité intéressante qui ferait gagner beaucoup de temps aux personnes partageant des images de leurs conversations avec le public. La collaboration multi-écrans multi-appareils fonctionne avec la tablette Oppo Air ou tout ordinateur portable Windows.

Voici la liste complète des appareils, qui devraient recevoir ColorOS 13, et Oppo a promis qu’ils recevront tous Android 13 également.

Premier tour (2 modèles) Août Trouver X5 Pro, Trouver X5

Deuxième tour (33 modèles) Septembre Trouver X3 Pro

Reno8 Pro 5G

Octobre Reno8 5G, Reno7 Pro 5G, Reno7 5G, Reno7, Reno6 5G

F21 Pro, K10 5G, A77 5G, A76

Novembre Reno7 Z 5G, Reno6 Pro 5G, Reno6 Pro 5G Édition Diwali, Reno6 Z 5G, Reno5 Pro 5G, Reno5 Pro

F21 Pro 5G, F19 Pro+, K10, A96

Décembre Trouver X5 Lite 5G, Trouver X3 Neo 5G, Trouver X3 lite 5G, Trouver X2 Pro, OPPO Trouver X2 Pro Automobili Édition Lamborghini, Trouver X2

Reno8, Reno8 Z 5G, Reno5 5G, Reno5 Z 5G

A94 5G (Elsa), A74 5G

Troisième tourd (25 modèles) S1 2023 Oppo Pad Air

Reno8 Lite 5G, Reno7 Lite 5G, Reno7 A, Reno6, Reno6 Lite, Reno5, Reno5 Marvel Edition, Reno5 F, Reno5 Lite, Reno5 A

F19 Pro, F19, F19s, A95, A94, A77, A74, A57, A57s, A55, A54 5G, A54s, A53s 5G, A16s





Nous avons eu la chance de tester l’interface par nous-mêmes avant l’événement. Nous avons même fait une critique que vous pourrez lire plus tard.