Oppo a présenté le ColorOS 13 en août et a lancé la version bêta de la gamme phare Find X5 le même mois. La période de test est maintenant terminée et la société propose aujourd’hui sa première mise à jour stable.

La version officielle arrive dans certaines régions et pays. Téléphones Oppo Find X5 Pro dans Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Malaisie, France et Australie commencera à recevoir des notifications pour une mise à jour logicielle entrante. Il en va de même pour les utilisateurs d’Oppo Find X5 dans le Emirats Arabes Unis et France.

La nouvelle interface utilisateur est basée sur Android 13, a confirmé Oppo lors du lancement il y a quatre semaines. Il est livré avec des changements visuels avec des panneaux et des widgets plus ronds, plus de couleurs, et enfin Material You a également fait son chemin. Les autres fonctionnalités incluent des effets animés, des améliorations AOD et un contrôle de lecture qui prend désormais en charge Spotify.

Le changement fonctionnel s’accompagne d’améliorations de la confidentialité et de la sécurité. Nous avons revu l’interface utilisateur et examiné toutes les fonctionnalités clés telles que la pixellisation des avatars et des noms dans les captures d’écran, et une meilleure collaboration entre appareils avec les ordinateurs portables Windows et la tablette Oppo Air.