Oppo poursuivra son partenariat avec l’UEFA Champions League pour la saison 2023/2024

Oppo a annoncé aujourd’hui le smartphone Find N3 et a lancé ses Find N3 Flip et Pad 2 à l’international. Et pour promouvoir les appareils pliables, l’entreprise étendra son partenariat avec l’UEFA pour le tournoi de la Ligue des Champions de la saison 2023/2024.

Le Find N3 et le Find N3 Flip seront les smartphones officiels du tournoi de football et, pendant une année supplémentaire, ils seront soutenus par le champion du monde 2002 et vainqueur du Ballon d’or 2007, Kaka.











Oppo Find N3 entre les mains de Kaka

L’ancienne star de l’AC Milan a déclaré qu’il aimait le design de la série Find N3 et que les téléphones étaient très élégants. Il a ajouté que « l’appareil photo avait l’air génial » et avant de quitter la scène, il a reçu un appareil pliable, faisant de lui le premier utilisateur mondial du nouveau téléphone Oppo.

Oppo est impliqué dans le football depuis un certain temps. Il y a des années, l’entreprise s’est associée au FC Barcelone, tandis que le partenariat le plus récent avec l’UEFA a débuté en juillet 2022, avec Kaka qui s’est joint à la fête en mai, juste avant la finale de l’UEFA Champions League entre Manchester City et l’Inter Milan.











Oppo Find N3 et Kaka

