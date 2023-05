Oppo pourrait se retirer de France après le 30 juin, selon des sources internes

L’année dernière, Oppo a retiré ses téléphones d’Allemagne en raison d’un différend juridique avec Nokia. En mars dernier, un rapport est sorti, affirmant qu’Oppo (et son frère OnePlus) quitteront plusieurs marchés clés : la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Oppo et OnePlus ont tous deux réfuté ce rapport, mais il pourrait encore y avoir des problèmes à l’horizon.

Frandroid a interrogé plusieurs salariés en France pour savoir ce qui se passe. L’un travaillait pour Atmospheres, un sous-traitant d’Oppo qui s’occupe des ventes de téléphones. Selon cette personne, le contrat de service avec Oppo se termine le 30 juin.

Un ancien directeur des ventes d’Oppo a déclaré que les employés avaient été informés que les nouvelles séries Find X et Reno ne sortiraient pas en France. Le Find N2 Flip devait à l’origine être disponible dans les magasins de détail, mais les plans ont changé et le téléphone n’est disponible qu’en ligne. Le personnel de vente aurait reçu l’ordre de démonter les écrans Oppo et d’arrêter les ventes avant même la date limite du 30 juin.

Oppo a affirmé qu’il resterait actif en France après le 30 juin. Cependant, il n’est pas clair si ses téléphones resteront disponibles – en Allemagne, Oppo a retiré tous les téléphones de son site local, tandis que des choses comme les écouteurs et les vêtements portables ont continué à être vendus (ceux-ci semblent être parti maintenant aussi).

En outre, Oppo rassure les propriétaires actuels sur le fait qu’il continuera à fournir une assistance et des services après-vente pour ses téléphones, y compris la réception de mises à jour logicielles. Le site Oppo France vend toujours des téléphones.

Source (en français)