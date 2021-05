Oppo partage la feuille de route de mise à jour de ColorOS 11 et les appareils éligibles

Oppo a envoyé un communiqué de presse nous donnant plus d’informations sur son statut de mise à jour ColorOS 11 et le lancement d’une distribution plus large du logiciel basé sur Android 11. Il est important de noter que le communiqué de presse parle du marché indien, mais il est prudent de supposer que les modèles globaux suivront un calendrier de mise à jour similaire.

Oppo Find X3 Pro et X2 Pro

À partir de maintenant, les Find X2, F17 Pro, Reno4 Pro, Reno3 Pro, Reno10x Zoom, Reno2 F, Reno2 Z, Reno2, A52, F11, F11 Pro, F11 Pro Marvels Avengers Limited Edition, A9 et F15 ont commencé à recevoir le version stable de ColorOS 11 et dans deux jours, le 26 mai, les Oppo A5 2020 et A9 2020 rejoindraient également la fête. Cependant, les variantes de 3 Go de RAM des deux combinés ne sont pas éligibles pour la mise à jour.

Un déploiement bêta ouvert de ColorOS 11 est également en cours pour A55, A5 2020 et A9 2020, tandis que le F17 commencera à recevoir la mise à jour OTA le 25 mai.

Le communiqué de presse se termine par la promesse de nouveaux combinés des séries Find, Reno, F et A recevront prochainement le très attendu ColorOS 11.