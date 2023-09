Oppo Pad Neo obtient la certification NBTC

Oppo a lancé sa première tablette, appelée Oppo Pad, en février 2022, puis a suivi avec l’Oppo Pad Air et l’Oppo Pad 2. Nous apprenons maintenant que la marque chinoise pourrait bientôt lancer une nouvelle tablette appelée Oppo Pad Neo, certifiée par le NBTC thaïlandais.

L’Oppo Pad Neo porte la désignation de modèle OPD2303 et sa liste NBTC ne révèle rien d’autre que la confirmation de la connectivité LTE, ce qui en fait la première tablette Oppo à prendre en charge le cellulaire.









Oppo Pad Air

L’Oppo Pad Neo marquera probablement le début d’une nouvelle gamme de tablettes pour Oppo, et il faudra attendre pour savoir si elle sera positionnée au-dessus ou en dessous du Pad Air. En attendant, vous pouvez lire notre revue Oppo Pad Air ici pour en savoir plus et vous diriger par ici pour une comparaison détaillée des spécifications de l’Oppo Pad et de l’Oppo Pad 2.

Source (en thaï)