Oppo Pad avec Dimensity 9000 en préparation

Oppo travaille apparemment sur un successeur à son Oppo Pad avec un chipset MediaTek Dimensity 9000 et un écran de résolution 2800x2000px. La nouvelle rumeur vient d’un pronostiqueur chinois Station de discussion numérique et suggère que la tablette phare d’Oppo arrive bientôt.

L’Oppo Pad de cette année a apporté un SoC Snapdragon 870 aux côtés d’un écran LCD IPS de 11 pouces avec une résolution de 1600 x 2560 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil contient également quatre haut-parleurs, une batterie de 8 360 mAh avec une charge de 33 W et jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il reste à voir quelles autres mises à niveau suivront sur l’Oppo Pad de nouvelle génération.

